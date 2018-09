Mehr Geld und kürzere Arbeitszeit

Nach eineinhalb Jahren Verhandlungen zwischen IG Metall Mannheim und der Geschäftsleitung des Hockenheimer Unternehmens Outokumpu Service Center haben sich die Tarifparteien nun auf den Abschluss eines Anerkennungstarifvertrages geeinigt. Für die etwa 80 Beschäftigten beim Hockenheimer Stahlbearbeiter und -händler gilt rückwirkend zum 1. Mai 2018 zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens die Tarifbindung der Eisen- und Stahlindustrie Nordrhein-Westfalen, teilt die IG Metall mit. Sie erhalten die tarifvertraglichen Leistungen und Regelungen, wie sie bereits an den anderen Stahlservice-Center-Standorten des Outokumpu-Konzerns mit Deutschland-Zentrale in Krefeld gelten.

Gemäß der gemeinsam mit dem Arbeitgeber erstellten Eingruppierung werden die Tarifentgelte für die gewerblichen und die kaufmännisch beziehungsweise technischen Arbeitnehmer rückwirkend zum 1. Dezember 2017 in mehreren Stufen eingeführt und bezahlt. Die wöchentliche Arbeitszeit sinkt von 40 auf 38,5 Stunden. Hinzu kommt die Anerkennung von insgesamt 22 Tarifverträgen der Stahlindustrie.

Viele Verbesserungen

„Die Tarifbindung für den Outokumpu-Standort ist eine Erfolgsgeschichte“, kommentiert Klaus Stein, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, das Ergebnis. „Wir erleben damit ein echtes Novum in Hockenheim. Gemeinsam mit der IG Metall Mannheim haben die Beschäftigten endlich faire und transparente Löhne und Gehälter sowie das ganze Paket der Stahl-Tarifverträge erarbeitet und erkämpft.“

„Hinter uns liegt ein gutes Stück Wegstrecke und einige Monate teilweise zäher und anstrengender Verhandlungen. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen“, sagt Michael Jekel, Tarifkommissionsmitglied und Betriebsratsvorsitzender bei Outokumpu. „Mehr Entgelt, kürzere Arbeitszeit, bessere Arbeitsbedingungen – die Tarifbindung für die Kolleginnen und Kollegen ist endlich da“, so Jekel. zg

