Mehr Interessenten als leise Fahrzeuge

Dieser Wandel ist ein Flüstern. Der herbstliche Wind fegt rau und reichlich über den nassen Asphalt des Hockenheimrings – und ist fast das Einzige, das man an diesem Wochenende klar vernimmt. Denn wenngleich sich das „e4-Testival“ auf der Traditionsrennstrecke allzu gerne das Etikett von Deutschlands erster und Europas größter fahraktiven Messe für Elektromobilität angeheftet hat: Die Realität sieht zumindest während der Premiere noch anders aus.

Das Versprechen schien ohne Zweifel verlockend: vom Renault Zoe bis zum Jaguar i-Pace, vom Porsche Panamera e-Hybrid bis zum BMW i8 Coupé zeitgenössische Elektromobile im Wortsinn selbst erfahren, um gängige Klischees zwischen Reichweite und Fahrdynamik fallenzulassen. Für alle, die sich in herbstlicher Kälte bereits in aller Frühe an den Ring hinauswagen, wird dieser Wunsch meist auch tatsächlich rasche Realität.

Nach Führerschein- und Ausweiskontrolle in die Schlangen eingereiht, braucht es nicht mehr als ein paar Winke eines Instruktors, bis der persönliche Fahrspaß auf der legendären Grand-Prix-Strecke beginnt.

Komfort und Sicherheit überzeugen

Für Besucher wie Josef und Lisanne Märklinger aus Mannheim ein echtes Erlebnis. Aus unmittelbarer Nähe an die Traditionsrennstrecke gekommen, zählen die Märklingers zu jenen bereits überzeugten Verfechtern grüner Energie, die aus ihrer Affinität zu umweltschonenden Technologien keinen Hehl machen. Die Photovoltaik-Anlage seit acht Jahren auf dem Dach und einen e-Smart in der heimischen Garage, durften sie von den Vorteilen der Elektromobilität längst kosten, um sie nach und nach weiter schätzen zu lernen.

„Wir sind davon überzeugt, dass E-Mobilität die Zukunft ist“, stellt Lisanne Märklinger im Gespräch mit unserer Zeitung klar und meint nicht nur den technischen Fortschritt durch weniger Verschleißteile, sondern auch die Mischung aus Komfort und Sicherheit gleichermaßen.

Ihre Probefahrt am Ring absolvieren die Märklingers zwar in einem BMW i8, freuen sich aber seit Jahren auf ihren vorbestellten Tesla Model 3 und sagen nicht ohne Hintergedanken: „Wir hätten gerne ein deutsches elektrisches Mittelklasseauto gekauft – wenn es denn eines gäbe.“ Es sind Worte, die stellvertretend für vieles an diesem Wochenende stehen. Dafür, dass viele Testfahrer ein bis zwei Stunden für vier Minuten Vergnügen anstehen müssen und dabei Klartext-Vorträgen wie die von Winfried Hermann und Hannes Jaenicke, die vor halbleeren Sälen nahezu ungehört verhallen, fern bleiben.

Dafür, dass 80 Prozent der ausgestellten Fahrzeuge keine echten Stromer, sondern Plug-In-Hybride sind, die mit E-Kennzeichen fahren dürfen. Und auch dafür, dass das Selbstfahren einiger Modelle eine Illusion bleibt. Dass gleich mehrere Tesla-Interessenten für ihr kurzes Vergnügen erhebliche Summen in die Hand nehmen, während der staunende Rest nur einer roboterartigen Selbstdemonstration eines Modells beiwohnen darf, ist dabei ebenso vielsagend wie die Tatsache, dass das Mannheimer Porsche-Zentrum selbst ernsthafte Kaufinteressenten bestenfalls auf dem Beifahrersitz mitfahren lässt.

Startups warten auf Besucher

Bei einer gut erschwinglichen Premiere, die ihr Publikum von Morgen erst noch gewinnen muss, hält sich das Murren in engen Grenzen –wenngleich die wünschenswerte Selbsterfahrung so doch wieder zum exklusiven Gut wird, das die Organisatoren frei verfügbar halten wollten.

Was sich auch über einige Aussteller sagen lässt. Denn während die großen Automobilhersteller die Nachfrage kaum stillen können, warten junge Startups, aber auch regionale Energieerzeuger vergebens auf den großen Zulauf. Als Matthias Schöner von der MVV im Gespräch über die Möglichkeiten informiert, durch Sonnenenergie selbst erzeugten Strom durch intelligente Lösungen am eigenen E-Auto zu nutzen, hat er seit zwei Stunden mit keinem Besucher gesprochen – und wird weiter vergeblich auf Zulauf warten.

Auch für Felix Baumeister, einen der Geschäftsführer der Heidelberger Radschmiede „Ruprecht Bikes“, geht am Sonntag ein durchwachsenes Wochenende vorbei, an dem er gerne so vielen Menschen mehr von den Vorzügen eines leichten riemengetriebenen E-Bikes wie dem „Coboc“ berichtet hätte.

Am Ende jagen mit den 8000 bestätigten Besuchern vornehmlich all jene Überzeugten auf E-Scootern und Elektro-Karts, elektrifizierten Lastenrädern und Skateboards durch das Fahrerlager, die sich – zweifellos enthusiastisch – einig waren, auf dem richtigen Dampfer zu sein. Was also bleibt vom ersten „Testival“ auf dem Ring? Ein Flüstern, das den deutlich artikulierten Willen zur Wende noch deutlich vor sich trägt.

Info: Mehr Bilder vom „e4-Testival“: www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 29.10.2018