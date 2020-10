Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Die Kreuzung am Med-Center ist vielbefahren – von Autos und Radfahrern. Auch Fußgänger überqueren dort die Straße. Es ist alles sehr unfreundlich für den Rad- und Fußverkehr gestaltet, weswegen eine Lösung gefunden werden soll, um die Wege sicherer zu machen. Im Zuge der Sanierungen in der Oberen Hauptstraße, soll ein Kreisverkehr entstehen, der vor allem den Autoverkehr über den Südring (an der Kreuzung links) ableiten soll und nicht durch die Stadt.

© Lenhardt