Kleine Osterüberraschungen für Kinder haken die Zierfischfreunde Amazonas bereit, wenn die Aquarienschau im Gartenschaupark ab dem morgigen Ostersonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr wieder geöffnet ist. Wie immer nach der Winterpause gibt es neue Fische und Änderungen in und an den Aquarien zu bestaunen. So wurde der Sichtbereich ins Becken des Axolotl und das der Malawibuntbarsche vergrößert, so dass man jetzt mehr von den Tieren sieht.

Eine Malecke für Kinder soll diesen ermöglichen, sich mit den Formen und Farben der Aquarienbewohner künstlerisch zu befassen. Gleichzeitig findet ein Malwettbewerb bis einschließlich 1. Juli statt. Besonders gelungene Werke würdigt der Verein mit Preisen. Auf der Rückseite der Bilder sollte Name, Anschrift und Alter der Malkünstler vermerkt sein. Die Preisverleihung findet am 15. Juli statt. Näheres wird noch bekannt gegeben. nd