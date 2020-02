Mehr Zeit für die Familie

Mehr Zeit für die Enkel und für den Garten. Ab und an auch mal ein Besuch im Aquadrom – mit diesen Zielen vor Augen verabschiedet sich Katharina Scherin Anfang März in den verdienten Ruhestand. Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Kolleginnen und Kollegen aus dem Aquadrom verabschiedeten sie im Rathaus aus diesem Anlass offiziell aus dem Dienst.

Katharina Scherin arbeitete bis fast auf den Tag genau zwanzig Jahre lang als Badewärterin in dem bekannten Freizeitbad. Sie wurde am 5. Juni 1954 in Gornjak-Altai, eine Stadt in Sibirien, geboren. Eine lange Dienstzeit geht zu Ende, für die sich auch Betriebsleiter Gregor Ries, die leitende Schwimmeisterin Stefanie Braun (beide Aquadrom) und Personalrat Johannes Lienstromberg bei der angehenden Ruheständlerin bedankten. Sie schenkten ihr als Zeichen des Dankes eine persönliche Karte aller Mitarbeiter und ein kleines Präsent, darunter ein Sauna-handtuch.

„Das Aquadrom ist ein attraktives und in der Region bekanntes Freizeitbad. Dafür haben sie mit viel Elan und Einsatz einen Beitrag geleistet“, würdigte OB Marcus Zeitler die Arbeit von Katharina Scherin. Er äußerte seinen Respekt vor dieser Lebensleistung. Dabei habe sich die ehemalige Badewärterin nicht von Höhen und Tiefen abschrecken lassen. „Das Aquadrom befindet sich jetzt auf einem sehr guten Weg. Das verdanken wir auch Ihnen“, meinte Marcus Zeitler.

Der bevorstehende Abschied fällt nicht schwer, weil sie jetzt mehr Zeit für Hobbys und Familie hat. „Ich möchte mich vielmals für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen für die Zukunft alles Gute“, meinte Katharina Scherin zum Abschied. cs

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 29.02.2020