Mehrzahl der Infizierten nicht im Heim

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hockenheim liegt mit 92 aktiven Fällen an zweithöchster Stelle im Rhein-Neckar-Kreis (Stand: Donnerstag, 13 Uhr). Daran haben die Alten- und Pflegeheime aber offenbar keinen entscheidenden Anteil. Im Altenheim St. Elisabeth sind derzeit 14 Bewohner infiziert, im Pflegezentrum Offenloch sind es sechs. Das teilten die Leiter Markus Hübl und Manuela Offenloch auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Für Freitag sei eine Testung aller Bewohner in St. Elisabeth anberaumt, sagte Markus Hübl. Er meldete aktuell zwei neue positive Schnelltests, die durch die PCR-Testung bestätigt worden seien. Zwei Bewohner seien verstorben. Im Pflegezentrum Offenloch hat sich die Zahl der infizierten Bewohner nur leicht erhöht, es handle sich um Angehörige derselben Tischgruppe, die bereits betroffen ist.

Anstieg geringer als in Vorwoche

Wie berichtet, war am Freitag bekanntgeworden, dass sich in einem Wohnbereich von St. Elisabeth 13 Bewohner und in einem weiteren Bereich einer infiziert hatten, dazu waren drei Mitarbeiter positiv. Im Pflegezentrum Offenloch waren es zwei neue Fälle gewesen, im Reilinger Awo-Seniorenzentrum Am Feldrain waren zunächst drei Fälle entdeckt worden. Am Mittwoch teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit, dass die Zahl der Infizierten auf 18 gestiegen sei.

Im Rhein-Neckar-Kreis mit insgesamt 1460 aktiven Fällen ist Sinsheim mit 163 Spitzenreiter. Weinheim hat mit 91 nur einen Fall weniger als Hockenheim. Die Stadt Schwetzingen hat laut Gesundheitsamt 47 aktive Fälle. mm

