Mein witzigster Moment – ein Tag als Eishockeyspielerin

Eine Anekdote bin ich der 4 a noch schuldig: Was der witzigste Moment meines Journalistenlebens war, wollte der elfjährige Berg wissen. Manchmal probieren wir als Redakteure selbst etwas aus, um uns besser in die Situation hinversetzen zu können und um so lebhaft wie möglich zu schreiben. Deshalb sollte ich einen Tag mit den Mannheimer Jungadlern (der Nachwuchs einer Profi-Eishockeymannschaft) verbringen. Vier Trainingseinheiten und den Schulalltag musste ich mit den 16- bis 19-jährigen Spielern bewältigen.

So schwer kann das nicht sein, dachte ich. Immerhin hatte ich in der Eishalle mühelos ein paar Runden gedreht. Ziemlich naiv, denn das Gitter des Helms schränkte meine Sicht ein, durch den Schutzanzug konnte ich mich kaum bewegen und auf dem Eis lehnte ich mich wacklig gegen den Schläger. Von Sprints und Zweikämpfen war ich weit entfernt. Ich sah eher aus, wie ein Rehkitz bei seinen ersten Schritten. Aber, lieber Berg, das macht meinen Beruf so wundervoll: Für einen Tag war ich in einer für mich fremden Welt. nina

