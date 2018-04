Anzeige

Die ersten Kompositionen des Schweizers Attila Vural, die in die frühen neunziger Jahre zurückreichen, zeichnen sich durch eine kreative Mischung verschiedener Einflüsse aus. Sein unverkennbarer Stil, der eine perkussiv gespielte Gitarre mit subtilen klassischen Saitenklängen vereint, kommt dabei gänzlich ohne zusätzliche Effekte aus.

Er ist in musikalischer und technischer Hinsicht unüberhörbar durch das Schaffen des Heidelberger Gitarristen Claus Boesser-Ferrari beeinflusst.

Gastgeber spielt auf

Der Gastgeber aus Heidelberg wird an diesem Abend natürlich eine Kostprobe seines außergewöhnlichen Könnens zum Besten geben und mit seinem unvergleichlichen Spiel begeistern.

Karten für diesen besonderen Gitarrenabend gibt es zum Preis von 16 Euro (ermäßigt 14 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, im Kartenshop der Hockenheimer Tageszeitung/Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz in Schwetzingen, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim sowie unter der Ticket-Hotline 06205/ 92 26 25. zg

Info: Karten online unter www.pumpwerk-hockenheim.de Infos über den Künstler unter www.boesser-ferrari.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 05.04.2018