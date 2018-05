Mensch-Tier-Balance für Forst lebensnotwendig

Anzeige

Eine sich verändernde Umwelt bedeute auch einen Rückgang der Blühpflanzen und damit der Insekten. „Bitte pflanzen Sie in den Gärten und auf den Balkonen keine Hybriden an und setzen Sie auf lange blühende Pollenträger“, so seine Bitte, denn die Sommermonate und das Spätjahr bieten sonst keine Nahrung mehr für Insekten. „Das trägt wiederum zum Vogelsterben bei“, so Reinhardt und erinnerte daran, dass man früher noch viele Schwalben zwischen den Häusern sausen sehen konnte. Auch Fledermäuse leiden unter fehlenden Faltern und Insekten. „Da ist es wichtig, einfach einmal ein großes Stück Brennnesseln stehenzulassen“, so der Fachmann. Das ist eine ideale Insektenweide.

Zahlreiche „Neubürger“ im Wald

Wie sehr sich das Gefüge im Wald verändert, belegte er anhand der „Neubürger“ in der Rheinebene: vom asiatischen Marienkäfer bis zum Waschbären. Sie bringen ihrerseits Parasiten mit, die kaum auszurotten sind. So wie den Duncker’schen Muskelegel, der als Larve vom Marderhund aufgenommen wird und für den Menschen als höchst schädlich bezeichnet werde. „Die Erkrankung kann zur Erblindung führen“, belegte der Jäger.

Für besondere Begeisterung bei den vorwiegend älteren Gästen der Veranstaltung entspann sich angesichts eines prächtigen Rothirschgeweihes und eines mehr als 100 Jahre alten Rehbockgeweihs. Regine Mills hielt dieses begeistert in den Händen und betonte, dass sie sich angesichts all dieser Informationen sehr auf den Tag der Natur freuen würde.

Auch Adolf Härdle, Mitglied des Gemeinderates, betonte die Bedeutung des Naturschutzes. „Wir haben in Hockenheim mehr als 81 Hektar Stadtwald, dort braucht es eine Mensch-Tier-Balance, damit er uns erhalten bleibt. Das ist eine wichtige Aufgabe“, so der Grünen-Politiker.

