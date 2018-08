Menschen kennenlernen und viel Spaß haben

Im Alten Fahrerlager wird es laut und bunt, wenn das Asylnetzwerk am Samstag, 25. August, ab 14 Uhr, zum dritten Mal sein internationales Begegnungsfest veranstaltet. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf den Themen Begegnung, Kennenlernen und Kommunikation. Es soll primär gemeinsam musiziert, getanzt, gesungen, geredet und gelacht werden.

Das geplante Kulturprogramm bietet einen attraktiven Mix aus Folklore, Tanzvorführungen und Gesangseinlagen. Zur guten Mischung gehört bei einem internationalen Fest natürlich auch, dass die dargebotenen Beiträge aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. So freut sich der Veranstalter besonders, im Laufe des Tages Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern vorstellen zu können.

Begleitet wird die Veranstaltung durch eine Ausstellung von Kunstwerken eines in Hockenheim lebenden afghanischen Mitbürgers. Außerdem wird wieder ein Trommel-Pavillon betrieben, in dem Interessierte sich an unterschiedlichen afrikanischen Schlaginstrumenten versuchen können. Und auch die im Vorjahr erstmals eingesetzte Spielewelt, die mit einer Reihe großformatiger Spielangebote zur gemeinsamen Spielerfahrung einlädt, wird zum Einsatz kommen.

Kulturelle und kulinarische Vielfalt

Nicht nur kulturell, auch kulinarisch bietet das Begegnungsfest eine breite Palette unterschiedlichster Geschmackserlebnisse an. Neben einem großen Kuchenbuffet und einem arabischen Grillstand bildet das große Picknick-Buffet den zentralen Baustein der Veranstaltung. Jeder Besucher bringt eine Kleinigkeit mit und allen steht das Gesamtergebnis kostenlos zur Verfügung. Die eigenen Beiträge der Besucher reichen dabei von Suppen, Aufläufen, Salaten und Obst bis zu diversen Formen schmackhafter Kleinigkeiten, sogenanntem Fingerfood. Da auch die in Hockenheim lebenden Asylbewerber sich umfassend an diesem Buffet beteiligen werden, entsteht eine kulinarische Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Mit dem abwechslungsreichen Programm hofft das Asylnetzwerk, im Rahmen des internationalen Begegnungsfests für jeden Besucher und für alle Altersklassen einen attraktiven Rahmen für entspannte Begegnungen mit fremden Kulturen, das Kennenlernen netter Leute und unterhaltsame Kommunikation bereitstellen zu können.

Insgesamt freuen sich die Veranstalter, mit dem Begegnungsfest schon zum dritten Mal eine Kommunikations-Plattform anbieten zu können, die für die nahtlose Integration der in Hockenheim untergebrachten Geflüchteten einen wesentlichen Beitrag leistet.

Allerdings weist der Veranstalter darauf hin, dass noch Helfer benötigt werden, damit eine reibungslose Organisation und Durchführung des Fests sichergestellt werden kann.

Helfer werden noch gesucht

Interessierte, die für einige Stunden im Ausschank, der Kuchenausgabe, der Betreuung des Picknick-Buffets, der Spielewelt oder der Spülmaschinen engagieren möchten, melden sich bei Konrad Sommer, Telefon 0172/6 27 71 17, oder E-Mail konrad.sommer@t-online.de. kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 22.08.2018