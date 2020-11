Menschenleerer Weihnachtsmarkt als Motiv

Auf viele Dinge mussten und müssen wir weiterhin in diesem Jahr verzichten. Den Adventskalender des Elternbeirates des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums gibt es aber auch 2020 wieder. Das Konzept bleibt unverändert: Hinter den 24 Türchen verbergen sich Gewinne im Gesamtwert von über 1000 Euro.

Die Preise wurden gestiftet von lokalen Unternehmen und reichen von kulinarischen Genüssen über sportliche Aktivitäten, Eintrittskarten bis hin zu Technikartikeln. Fast alle Firmen des letzten Jahres haben sich auch in diesem Jahr wieder beteiligt, es gibt aber auch einige neue Partner, teilt der Elternbeirat mit.

Jeder Kalender ist auch gleichzeitig ein Los. Die dreistellige Nummer auf der Vorderseite ist die persönliche e noLosnummer, die vom 1. bis 24. Dezember automatisch an der Auslosung teilnimmt. Gewonnen hat man, wenn eine der ausgelosten Zahlen mit dieser Losnummer übereinstimmt. Vom 1. Dezember an gibt’s die Gewinnnummern täglich im Internet auf https://adventskalendergauss.wordpress.com.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender wird der Elternbeirat wieder den Zehnt- und Elftklässlern einen Erste-Hilfe-Kurs finanzieren. Dieses Konzept „Adventskalender für Erste-Hilfe-Kurs“ hat im Frühjahr 2019 den Preis der Unfallkasse Baden-Württembergs im Zuge des „Tages der Schülersicherheit“ gewonnen.

Das Titelbild des Kalenders wurde von einer Schülerin der 5. Klasse erstellt. Es zeigt den leider menschenleeren Weihnachtsmarkt 2020.

Die Adventskalender werden für 3 Euro pro Stück in Tatjana’s Blumenatelier in der Oberen Hauptstraße, in der Geschäftsstelle des Hockenheimer Marketing-Vereins verkauft. Ein einmaliger Sonderverkauf findet am Samstag, 7. November, von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz Ecke Beethovenstraße/Arndtstraße, bei der Altpapiersammlung, statt. Die Anzahl der Kalender ist limitiert. Schnell sein, lohnt sich also. zg

Info: Internetbestellung möglich unter https://adventskalendergauss.wordpress.com

