Anzeige

Zuvor hat er sein Abitur an einem technischen Gymnasium gemacht, was die Ausbildungszeit auf 30 Monate verkürzt. „Meine Vorbildung in der Schule hat mir zwar sehr viel geholfen“, sagt er, „aber auch mit einem Hauptschulabschluss kann man ohne Probleme in diesem Berufszweig einsteigen. Mensur will aber zuerst noch die Mittlere Reife machen, bevor er ins Berufsleben geht.

Auch Max Buck interessiert sich für Autos. Mit einem Fragebogen ausgestattet löchert der 16-jährige Hans Busalt von der Kraftfahrzeug-innung. Der gibt bereitwillig Informationen zu Anforderungen und Ausbildungsinhalten bei einer Karriere als Kfz-Mechatroniker. Max macht eifrig Notizen. „Ich interessiere mich dafür, wie Motoren funktionieren“, erzählt er, „deshalb gefällt mir der Beruf.“ Momentan besucht Max die 8. Klasse der Gustav-Lesemann-Schule. Auf dem Weg in die Werkstatt heißt es jetzt also: Endspurt.

Neugier muss befriedigt werden

Auch Melina Gille arbeitet gerne mit ihren Händen. Die 18-Jährige besucht das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium und spielt mit dem Gedanken, ein Praktikum in einer Schreinerei zu machen. „Wir haben während eines Schulprojektes einen Handyhalter aus Holz gebaut, dabei habe ich meine Freude an solcher Arbeit entdeckt“, erzählt sie. Ansonsten könne Melina sich aber auch eine Karriere in einem sozialen Beruf vorstellen, etwa in der Pflege. Erfahrungen im Sozialen habe sie während ihres Bogy-Praktikums (Berufsorientierung an Gymnasien) gemacht. Ihre Schulkameradin Julia Schimmel (16) dagegen ist sich ihres Ziels bereits sicher: „Ich habe schon einen Platz an der Luise-Otto-Peters-Schule (LOP)“, erzählt sie. Was noch fehlt ist die Ausbildungsstelle als Erzieherin – „gerade gestern war ich bei einem Vorstellungsgespräch“, sagt Julia. Die LOP hat sie übrigens beim Ausbildungstag 2017 kennengelernt.

Lilea Kränert ist an diesem morgen neugierig: „Immer, wenn ich in den Urlaub fliege, kommen wir am Zoll vorbei. Heute habe ich beschlossen mal zu schauen, was die überhaupt machen. Frisch aus der Theodor-Heuss-Realschule angetroffen, macht sich die Achtklässlerin auf zum Stand des Hauptzollamtes Karlsruhe. Ausbildungsleiter Frank Vollmer gibt dort Auskunft und hat auch gleich beeindruckende Zahlen zu vermelden: „Mit rund 120 bis 130 Milliarden Euro erwirtschaften wir als Zoll gut die Hälfte des jährlichen Bundeshaushalts.“ Ob Steuerprüfer, Einsatz am Flughafen oder sogar Ermittler gegen die organisierte Kriminalität: Jede Karriere beim Zoll beginnt mit der selben Ausbildung, entweder im mittleren oder gehobenen Dienst. „Danach gibt es diverse Möglichkeiten, in Fachbereiche zu wechseln“, erklärt Vollmer. Ein Wechsel sei trotzdem jederzeit flexibel wieder möglich.

Die großen Vorteile lägen allerdings in einem anderen Bereich, wie der Beamte erklärt: „Unsere Bruttogehälter sind nicht mit der freien Wirtschaft vergleichbar“, räumt er ein: „Netto sieht das aber schon besser aus.“ Außerdem: „Wir werden nicht arbeitslos – zahlen also auch nichts dafür ein.“ Die gesetzliche Krankenversicherung entfällt ebenfalls; die private wird zu 50 Prozent vom Staat übernommen. Nach dem Berufsleben winken dann 70 Prozent des Nettogehalts pro Monat. Mit gestillter Neugier tingelt Lilea weiter durch die Halle, vorbei an Einzelhändlern, Finanzdienstleistern und Handwerkern in Richtung LOP – vielleicht doch lieber Erzieherin?

Info: Weitere Bilder finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 23.03.2018

Zum Thema Ausbildungstag in der Stadthalle