Mercedesfahrer kommt von Weg ab

Einen Schaden von rund 25 000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Montag gegen 18.40 Uhr mit seinem Mercedes in der Brühler Straße angerichtet. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einem massiven Steinblock. Der Fahrer flüchtete und ließ sein Fahrzeug an der Unfallstelle zurück.

Durch den Zusammenstoß wurde die gesamte Fahrzeugfront zerstört. Weiter wurden zwei Bäume, Steinelemente und eine Straßenlaterne beschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Hockenheim anrücken, um die Fahrbahn zu reinigen. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte der 41-jährige Halter des Fahrzeuges am Steuer gesessen haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 01.04.2020