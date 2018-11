Merz liegt klar vor AKK und Spahn

Das gab’s bei der CDU schon lange nicht mehr, dass sich mehrere Bewerber um den Vorsitz der Bundespartei bewerben. In acht Regionalkonferenzen in der zweiten Novemberhälfte (Orte und Termine stehen noch nicht fest) wollen sich die zwölf Bewerber, darunter die drei Favoriten Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz den Mitgliedern präsentieren. Gewählt werden soll am 8.

