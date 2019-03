Messingtafeln regen zum Innehalten an

Hockenheim.Die Stadtverwaltung, der Arbeitskreis Jüdische Geschichte und die Schulen gedenken mit der Verlegung von Stolpersteinen den Opfern des Nationalsozialismus in Hockenheim. Die Kooperationspartner führen aus diesem Anlass am Mittwoch, 27. März, ab 9 Uhr, die dritte Stolpersteinverlegung im Stadtgebiet durch. Gunter Demig, der als Künstler die Steine entworfen hat, wird ebenfalls anwesend sein und verlegt die Stolpersteine. Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Zwei Stolpersteine werden um 9 Uhr zum Gedenken für Jeanette Halle und Elise Halle (verheiratete Nossbaum) an der Ecke Heidelberger Straße/Parkstraße in das Gehwegpflaster eingelassen. Zwei weitere Stolpersteine erinnern an die Opfer Karl und Meta Stoll. Sie werden gegen 9.30 Uhr in der Körnerstraße 11 verlegt. Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium und die Schule am Kraichbach wirken jeweils mit einem fiktiven Rollenspiel am Programm mit.

Das Bläserensemble der Theodor-Heuss-Realschule und der Chor der Schule am Kraichbach sorgen für die musikalische Umrahmung. Die Schüler der Theodor-Heuss-Realschule dokumentieren die Stolpersteinverlegungen filmisch.

Geistig stolpern lassen

Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Sie sind kleine, zehn mal zehn Zentimeter große Gedenktafeln aus Messing, die am letzten selbst gewählten Wohnort der Verfolgten in den Bürgersteig bündig eingelassen werden. Auf den Platten sind Name, Geburtsjahr, Deportationsjahr und -Ort sowie Angaben zum Schicksal der Personen vermerkt. Die Steine sollen Menschen im Vorübergehen geistig stolpern lassen, damit sie kurz innehalten und mit Hilfe der Gravur an die Opfer des NS-Regimes gedenken.

Im Oktober 2012 hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Verlegung von Stolpersteinen im Gedenken an alle Opfer des NS-Regimes ausgesprochen. 2013 und 2014 wurden die ersten Stolpersteine in Hockenheim angebracht.

Für die dritte Stolpersteinverlegung haben sich Schüler des Gauß-Gymnasiums und der Schule am Kraichbach in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Schicksal der Familien Halle und Stoll in der NS-Zeit auseinandergesetzt. In der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit war die Beschäftigung mit der Gegenwart und Werten wie Freiheit und Gleichheit eingeschlossen. zg

