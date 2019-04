Michael Großkopf übernimmt Vorsitz

Gespannt blickten die Mitglieder in die Runde: Wird sich doch jemand finden, der sich zum Vorsitzenden wählen lässt? Und was, wenn nicht? Sollte der AGV Belcanto erstmalig ohne Führung dastehen – und das im Jahr des Stadtjubiläums? Schon lange vor der Jahreshauptversammlung hatte die bisherige Vorsitzende, Jessica Wooley, angekündigt, zwar weiter im Vorstand mitarbeiten zu wollen, aber nicht mehr als erste Vorsitzende.

Bis zum Tag der Versammlung meldete kein Mitglied sein Interesse am verantwortungsvollen Posten an. Umso größer war die Freude in der VfL-Gaststätte, als Michael Großkopf seine Bereitschaft an der Vereinsführung signalisierte und schließlich einstimmig gewählt wurde. Grosskopf bekleidet seit zwölf Jahren verschiedene Ämter innerhalb des AGV Belcanto, unter anderem bereits von 2013 bis 2017 den Vorsitz.

Viele bisherige Vorstandsmitglieder ließen sich in ihren Ämtern bestätigen. Neu im Vorstand ist Kathrin Sabljo als Beisitzerin. Karlheinz Baust kehrt als Beisitzer der Fördermitglieder in den Vorstand zurück. Bereits vor der Neuwahl stimmten die Mitglieder einheitlich einigen Satzungsänderungen zu, beispielsweise der Geschlechtsneutralität in Vorstandspositionen und der Verankerung der Datenschutzordnung innerhalb der Satzung.

Dirigent lobt Entwicklung

Der Datenschutzverantwortliche Manuel Schlosser informierte über Rechte und getroffene Maßnahmen zum Datenschutz. Die Mitgliederversammlung beschloss weitere Anträge wie die Einführung eines Familienbeitrags für aktive Mitglieder.

Nach der Ehrung besonders engagierter Mitglieder lobte der musikalische Leiter, Özer Dogan, die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und die 13-jährige Entwicklung des AGV Belcanto zu Hockenheims modernem Chor. Nach dem großen Konzert im vergangenen Jahr wurde ein neues Chorkonzept erprobt. Nach einigen Anpassungen führte man ein erfolgreiches Adventskonzert auf.

Dogan plädiert für eine intensive Werbung um Nachwuchs – ein Problem, mit dem immer mehr Gesangsvereine zu kämpfen haben. Für interessierte männliche Sänger solle es neue Projekte geben, im Chor mitzusingen. Das nächste große Projekt ist die Ausrichtung des Neujahrskonzerts 2020 gemeinsam mit dem Orchesterverein Stadtkapelle. Hierfür setzt Dogan regelmäßigen Probenbesuch aller Sänger voraus.

Andreas Sternberger stellte zum Schluss den Jahresausflug nach Luxemburg und Trier am 29. und 30. Juni vor. Interessierte Mitglieder können sich bei ihm oder Manuel Schlosser informieren. zg

