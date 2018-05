Anzeige

Bei gutem Wetter endete der 40. Internationale Segelflugwettbewerb in Hockenheim. Nach einer spannenden Wettbewerbswoche wurde die letzte Wertung geflogen. „Der Wettbewerb war ein voller Erfolg“, wurde die Organisation und Leitung durch die Mitglieder des Sportflieger-Clubs (SFC) Axel Horn, Harald Bruder und Jörg Mugenfuß von allen Beteiligten in höchsten Tönen gelobt.

Die hochkarätige Veranstaltung soll deshalb auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder in der Pfingstzeit stattfinden. Die beiden Urgesteine des Segelflugsports, Fred Gai als Wettbewerbsleiter und Meteorologe Walter Hermann, trugen einmal mehr mit ihren anspruchsvollen Flugrouten zum Gelingen bei.

Die Frage, wie lange Gai und Herman schon den Wettbewerb in Hockenheim leiten, wussten beide nicht so recht zu beantworten. „Es müssen aber weit über 20 Jahre sein“, lautete ihre Mutmaßung nach kurzer Diskussion. Am letzten Tag des Segelflugwettbewerbs ging es für die Clubklasse von Hockenheim nach Walldorf, Ingelfingen und über Biebelried zurück nach Hockenheim. Uwe Melzer flog mit seiner LS-4WL die 252 Kilometer in 3:16,06 Stunden, gefolgt von Karsten Piepenburg auf einer LS3 und Steffen Schubkegel auf einer ASW20.