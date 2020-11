Mit Anleitung zu Hause Advent feiern

Hockenheim.Advent zu Hause – wie das geht? Ganz einfach: Die Evangelische Kirchengemeinde lädt in der Adventszeit zu vier Andachten ein, nicht in die Kirche, sondern nach Hause. Eine Anleitung liegt dem Gemeindebrief bei. Zusätzlich kann diese online auf www.ekiho.de/advent abgerufen werden.

Die Anleitung enthält alle Texte und Hinweise. Online gibt es die Lesungen aus der Bibel dazu. Ergänzt wird sie durch zwei Links auf den Youtubekanal der Kirchengemeinde. Dort kann das Adventslied, eingespielt von Kantor Samuel Cho auf der Hockenheimer Orgel, als Musikdatei angehört werden und für jede Andacht gibt es einen Videoimpuls.

Die Kirchenglocken läuten dann an den Mittwochen am 2., 9., 16. und 23. Dezember immer um 19.30 Uhr, und dann können alle Interessierten ausprobieren, was Advent zu Hause in Corona-Zeiten heißt. zg

