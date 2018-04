Anzeige

Die Sonne schien erwartungsvoll durch die Fenster und es war eine schöne, kurzweilige Zeit. Der Frühling war ja in den letzten Tagen richtig explodiert und gerade diese wunderbar blühende Natur wurde in allen Facetten besungen, aber auch an die munter zwitschernde Vogelwelt wurde in vielen Liedern gedacht.

Manche Freudenträne wurde bei den Heimbewohnern vergossen, denn jedes einzelne Lied hat sicher auch seine eigene menschliche Geschichte und rief bestimmt einige schöne Lebenserinnerungen wach.

Zur Jahreszeit passende Gedichte und Geschichten, vorgetragen von Rudi Hüttler, Hans Kleber, Klaus Naber, Dietrich Hinterleitner und Klaus Transier, rundeten das gemeinsame Programm ab.

Die Singgemeinschaft der aktiven Senioren der Liedertafel stand unter dem sicheren Dirigat von Rudi Hüttler. Auf der Melodica begleitete Felicitas Merz.

Mit dem Lied „Ein schöner Tag ward uns beschert“ wurde der Abschied eingeläutet und die aktiven Senioren der Liedertafel sagten zu, auch im Spätjahr zum Herbstliedersingen im Altenheim St. Elisabeth gerne wieder zu erscheinen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 23.04.2018