Mit dem Fahrrad nach Commercy

Dieses Jahr feiert die Städtepartnerschaft Hockenheim-Commercy ihr 50-jähriges Bestehen. An der seit dem 18. April 1970 bestehenden Verbindung der beiden Partnerstädte ist die Ausdauersportgemeinschaft maßgeblich beteiligt. Da die ASG seit ihrem Bestehen im Jahre 1986 von Anfang an dabei ist und dieses Jahr bereits zum 34. Mal mit dem Fahrrad in die französische Partnerschaft fährt, möchten Thomas Claus und Heinz Schwegler einen Rückblick auf mehr als 30 Jahren Radtouren nach Commercy werfen.

Sie laden am Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr, im Stadthallenrestaurant Rondeau zum Vortrag „Commercy mit dem Fahrrad“ ein. Oberbürgermeister-Stellvertreter und Stadtrat Fritz Rösch wird bei der Veranstaltung anwesend sein. Die Bevölkerung ist eingeladen. cry

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 25.02.2020