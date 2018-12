Mit dem Jubiläumsbecher schmeckt‘s noch mal so gut

„Der passt in die beiden Hände, macht schön warm“, erklärte Mona Breyer, die den neuen Jubiläums-Becher angefüllt mit Glühwein in ihren Händen hielt. Wie ihr ging es unzähligen Bummelnden, die für ein Heißgetränk beim Adventsmarkt voll auf ihre Kosten kamen. Dass sie dabei ein Gefäß in neuem Look in den Händen hielten, war den wenigsten bewusst.

Darauf angesprochen kamen erstaunte

...