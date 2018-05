Anzeige

Damit jeder Flugbegeisterte weltweit die Flüge am Bildschirm verfolgen konnte, wurde unter dem Rumpf eine gut 30 Zentimeter lange Antenne montiert, damit die Daten auch aus nicht bewohnten Gebieten übertragen werden konnten.

Die Flüge begannen zwischen den Hochhäusern von Santiago de Chile und nach wenigen Kilometern waren die Piloten in den wunderschönen, unberührten Weiten der Anden bis in einer Höhen von 5000 Metern unterwegs. Der Wendepunkt lag tief an den Hängen der Anden und führte die Piloten wieder zurück die Weltstadtmetropole.

Am dritten Tag des Wettbewerbes wurde Tilo Holighaus, lange als Führender unterwegs, noch vor der Ziellinie mit nur knapp zwei Sekunden Abstand überholt und als Zweiter abgewunken. Die Strecke betrug 359 Kilometer und wurde in einer Zeit von 2:30:26 Stunden mit einer unglaublichen Durchschnittsgeschwindigkeit von 143,2 Kilometer pro Stunde absolviert, ohne Motor, nur mit dem Geschick des Segelflugpiloten.

Hervorragender sechster Platz

Geflogen wurde in einer Höhe von 1400 bis 4700 Metern mit Sauerstoffmaske. Am Ende erreichte Holighaus in der Gesamtwertung einen hervorragenden neunten Platz. Es gab sehr viel Beifall für den spannenden, humorvollen mit wunderschönen Bildern gehaltenen Vortrag.

Der Verein wünscht Tilo Holighaus für die restlichen Tage des Wettbewerbs in Hockenheim viel Erfolg mit vielen Punkten für die Rangliste, sowie Holger Karow, Weltmeister 1999 und 2003 in der offenen Klasse, weiterhin viel Erfolg. Karow liegt zu Zeit in der Gesamtwertung der 18-m-Klasse auf dem ersten Platz. jw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.05.2018