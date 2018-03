Anzeige

Bei den Kleintierzüchtern steht am Ostersonntag, 1. April, und Ostermontag, 2. April, die erste Schau dieses Jahr bevor. Diese ist speziell ausgerichtet auf Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene, die an diesen beiden Tagen direkt Kontakt aufnehmen können mit den größeren und kleineren Osterhasen.

Neben den Kaninchen, die sich im von Strohballen begrenzten Streichelgehege befinden, sind weitere Kaninchen zu sehen, die in Hockenheim gezüchtet werden neben den Tieren, die die Osterhasen sonst noch mit den begehrten Eiern versorgen: die Hühner. Diese sind stammweise in geräumigen Volieren zu sehen, jeweils ein Hahn und zwei Hennen. Dabei sind imposante Australorps ebenso zu betrachten wie die in England erzüchteten Sussex oder die ebenfalls von dort stammenden Orpington, die wegen ihres imposanten Schwanzgefieders als Zierhühner erzüchtet wurden. Wer Interesse hat, kann auch den Schlupf von Osterküken bewundern. Dafür werden Brutapparate aufgestellt.

Große und kleine Besucher sind zur Osterschau eingeladen, der Eintritt ist frei, die Ausstellung ist jeweils von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. zg