Ein landschaftlich wundervolles und sehenswertes Reiseziel bot der Odenwaldklub seinen Mitgliedern, das vom zweiten Wanderwart, Hans Gaa, frühzeitig geplant wurde. Zur Mittagszeit erreichte die Gruppe die Stadt Simmern. Das Haus Pfalz-Simmern stellte zwischen 1557 und 1686 die Kurfürsten der Pfalz mit Sitz in Heidelberg. Auf dem kulturhistorischen Stadtrundweg konnten die mittelalterlichen Gebäude, die Passage am Simmerbach, Stadtmauer mit Untertor sowie die Stephanskirche erkundet werden.

Am frühen Nachmittag erreichte die Reisegruppe ihr Domizil für die nächsten Tage: Das „Hotel Kickert“ in Mettendorf, einem anerkannten Erholungsort unweit von Trier und der Mosel und sehr nahe an der luxemburgischen Grenze.

Der erste Ausflugstag führte nach Trier. Reiseleiter Klaus Baden stieg direkt am Hotel zu und erklärte bereits während der Fahrt die Landschaften und wunderbaren Wandergebiete dieser Region, die auch schon im vergangenen Jahr von der sportlichen Wandergruppe des Vereins teilweise erwandert wurden. Der erste Stopp war oben auf dem Steinberg, von wo man einen herrlichen Ausblick über die gesamte Stadt Trier genießen konnte. An der Porta Nigra angekommen, erwartete die Reisegruppe eine zweistündige Führung, vorbei am Marx-Denkmal, Simeon-Stift, Dreikönigen-Haus, Hauptmarkt, Konstantin-Basilika, dem Kurfürstlichen Palais mit dem Palastgarten bis zum Weberbach.