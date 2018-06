Anzeige

Dachstein-Panorama genossen

Nächstes Ziel war der Dachsteingletscher. Nach nur sechs Minuten Fahrzeit in der Dachstein-Panorama-Gondel war die Bergstation in 2700 Metern Höhe erreicht. Bei herrlichem Wetter wartete am Gletscher ein Naturparadies in einer einzigartigen hochalpinen Welt mit den schroffen Felsen des Dachsteinmassivs. Ein Erlebnis für jeden Naturliebhaber.

Der Nachmittag brachte eine lustige Traktorfahrt durch den herrlichen Wald mit sich und endete mit einer gemütlichen Kaffeepause in Öblarn.

Eine Lebkuchenfabrik in Bad Aussee wurde am folgenden Tag besucht. Dann folgte mit dem Schiff eine einstündige Panorama-Rundfahrt auf dem Grundlsee, auch bekannt als steiriches Meer. Anschließend bot sich Gelegenheit zu einer Wanderung zum Toplitzsee und als Abschluss war die nächste Station der Ödensee, ein herrlich gelegener Bergsee im Ausseer Land. Abends lud die Musikkapelle Bichl an der Enns zum Dämmerschoppen und einem zünftigen Ausklang in die Knappenalm ein.

Am folgenden Tag stand morgens ein Stadt- und Einkaufsbummel in Schladming auf dem Programm. Dann ging es noch einmal hoch hinauf mit der Gondel zum Hochwurzen auf 1850 Meter, um nochmals den einmaligen Rundblick zu erleben.

Abschließend wurde noch das Untertal bei Rohrmoos besucht, um beim Alpenhaus Riesachfall das bezaubernde Alpenpanorama bei einer zünftigen Jause zu genießen. Aber wie jeder Urlaub, so gingen auch diese erlebnisreichen Tage zu Ende und mit vielen neuen Eindrücken wurde von der Gruppe die Heimreise angetreten. eg

