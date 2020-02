Mit den Narren im Konvoi – „Hoggene ahoi“

„Hoggene ahoi!“ heißt es wieder beim großen Hockenheimer Fasnachtszug, der am Samstag, 22. Februar, erneut vom Marketing Verein (HMV) in der Innenstadt mit viel Musik, guter Laune, Vereinen und Gruppierungen veranstaltet wird.

Los geht es um 13.31 Uhr in der Unteren Hauptstraße. Von da ab schlängelt sich der närrische Lindwurm über Obere Hauptstraße, dann in die Rathausstraße, über den Marktplatz und in die Jahnstraße bis zur Heidelberger Straße, wo der Zug hinter der Feuerwache enden wird, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Fußgruppen und Motivwagen

Das große Finale mit der Siegerehrung, für die sich die einzelnen Gruppen im Wagenbau und den Kostümen sehr bemüht haben, sowie stimmungsvoller Partymusik von DJ la Dous, Unterhaltung und Bewirtung findet auch in diesem Jahr auf dem Marktplatz statt. Die Siegerehrung wird gegen 17 Uhr erfolgen, der erste Preis bei den Wagen beträgt 500 Euro, bei den Gruppen 350 Euro.

Der Spaß kommt auch in diesem Jahr nicht zu kurz, wenn die Gruppen sowie Fasnachts- und Musikvereine eine gelungene Mischung aus dem Brauchtum der rheinischen und schwäbisch-alemannischen Fasnacht präsentieren. Über 70 Zugnummern sind in diesem Jahr wieder mit dabei – die Teilnehmer werden mit tollen Ideen und vielen bunten Fußgruppen und Motivwagen für fröhliche und ausgelassene Stimmung sorgen. Und damit das passende Gefühl auch in den Beinen ankommt, spielen verschiedene Spielmannszüge, Guggenmusiken und Musikkapellen echte „handgemachte“ Musik – mit Sing- und Tanzgarantie am Straßenrand.

Glücksbärchis und Trolle

Auch dieses Jahr wird der Zugmarschall Christoph Kühnle den Zug anführen. Danach werden Eisbären, Kelten, Glücksbärchis, Hexen, Trolls, Bienen und Astronauten die Besucher begeistern. Die Mottos sind wieder breitgefächert – unter „Fridays for Fasänacht“, „Horror uff de Gass“ und „Moulin Rouge“ werden auch Themen wie Klimawandel, die Deutsche Bahn oder Fairtrade Town als Wagen und Kostüme dargestellt. Der Jury, die im zweiten Jahr mit drei jungen freiwilligen Preisrichtern antritt, dürfte es deshalb auch nicht leichtfallen, die besten Beiträge auszuwählen.

Viel Wert wird stets auch auf die Sicherheit der Besucher gelegt. Zum zweiten mal wird hierzu der P1-Parkplatz abgesperrt sein und erstmals gibt es ein Park- und Alkoholverbot auf dem Zehntscheunenplatz, da diese Locations nicht als Nebenschauplätze für Randalierer gelten sollen. Neben den getroffenen Sicherheitsvorkehrungen können auch die Besucher mit ihrem Verhalten wesentlich dazu beitragen, die fröhliche und friedliche Stimmung beim Fasnachtszug zu unterstützen. Gefördert wird der Fasnachtszug wieder von zahlreichen Hockenheimer Unternehmen und Privatpersonen. zg

