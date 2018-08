Anzeige

„Fachlich gut aufgebaut“

Christa Altenberger war eine der Teilnehmerinnen am Führungskräftetraining. Die Leiterin des Südstadt-Kindergartens ist seit 2012 regelmäßig bei den Trainings dabei. „Mir hat es gut gefallen, dass ich in einer tollen Atmosphäre, losgelöst vom Arbeitsalltag, fachbereichsübergreifend mit anderen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen konnte“, schildert Christa Altenberger ihre Eindrücke.

„Die Seminare sind fachlich gut aufgebaut. Besonders gefielen mir an diesem Seminar der Rückblick und der Austausch über die vorherige Veranstaltung ´Führen in Balance´“, ergänzt sie. Bei den bisherigen Führungskräftetrainings konnte sie bislang immer einen Schwerpunkt für ihre persönliche Arbeit und für das Zusammenwirken mit der Stadtverwaltung mitnehmen.

„Die Anforderungen an Führung, Leitung und Steuerung in der Verwaltung verändern sich aufgrund geänderter Rahmenbedingungen und der Erwartungen der Bürger ständig. Gerade die Digitalisierung wird in der öffentlichen Verwaltung starke Veränderungen mit sich bringen“, sagt dazu Andreas Walz, Leiter Fachbereich Personal der Stadt Hockenheim. „Die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung werden die Auswirkungen je nach dem Maße der ausgeübten Tätigkeit entsprechend verspüren. Hierbei ist es die Verantwortung der Führungskräfte, diesen Wandel mitzugestalten und die Mitarbeiter auf die Veränderungen vorzubereiten“, so Walz weiter. „Aus diesem Grund ist es uns als Arbeitgeber wichtig unsere Führungskräfte für diese Thema zu sensibilisieren und sie bei der Kompetenzentwicklung zu unterstützen“, ergänzt er. cs

