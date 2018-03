Anzeige

Historisches hat Willi Keller schon immer fasziniert. In alten Bibliotheken fühlt er sich wohl, dort ist er gewissermaßen mit der Geschichte auf Du und Du. Hier sieht er auch persönliche Herausforderungen.

So hatte er sich vor zwei Jahrzehnten in nicht nur mühevoller, sondern teilweise such fast kriminologischer Kleinarbeit um die hundertjährige Geschichte der Hockenheimer Sozialdemokratie gekümmert und war oftmaliger Besucher beispielsweise im Generallandesarchiv in Karlsruhe und im Stadtarchiv Mannheim. Im Rahmen verschiedener Recherchen hatte er auch entdeckt, dass der Sängerbund Liederkranz wesentlich älter ist, als man beim Verein angenommen hatte.

Intensiv hat sich der Ur-Hockenheimer Willi Keller auch mit seiner Heimatstadt und damit auch mit dem Lorscher Codex, in dem ja auch Hockenheim erstmals Erwähnung findet.