Mit der Kraft der Sonne dreht der Bolide unermüdlich seine Runden

Hockenheim.Dem Solarverein Solardrom ist es gelungen, den ersten Hockenheimer Solar-Ferrari zu Gesicht zu bekommen. Nach langen intensiven Verhandlungen konnte man sich darauf verständigen, dass der Verein als Sponsor für das aktuelle Projekt „Hockenheim macht Solarstrom“, auftritt. Das zukunftsweisende Projekt soll dafür sorgen, dass Hockenheim zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt wird.

Da komme der neue Prototyp genau zur rechten Zeit, so der Vorsitzende des Vereins, Michael Schöllkopf: „Er passt vollkommen in unser Konzept, einfacher Aufbau, 100 Prozent CO2-neutral, zukunftsweisender Solarantrieb und für jeden erschwinglich, einzig die Anhängerkupplung fehlt noch.“

Bemerkenswert an dem Fahrzeug ist sein einfacher technischer Aufbau. Er ist als Bausatz konzipiert und spielend leicht herzustellen und kann auch von einem handwerklich gering begabten Menschen aufgebaut und repariert werden.

Elektromotor an Bord

Angetrieben mit einem leistungsstarken Elektromotor fährt er zu 100 Prozent mit Solarstrom, der direkt am Fahrzeug erzeugt wird und das, so lange die Sonne scheint. Das ganze abgasfrei und vollkommen CO2-neutral. Als weiteres Highlight hat sich der Verein die Vertriebsrechte für Hockenheim sichern können.

Die Anschaffungskosten liegen im unteren zweistelligen Bereich und sollen so auch allen Bürgern die Möglichkeit geben, sich am Fahrspaß eines modernen E-Fahrzeuges zu erfreuen. Als weitere Besonderheit ist das Fahrzeug von der Kfz-Steuer befreit und kann versicherungsfrei gefahren werden. Als Testfahrer konnte ein allseits bekannter Hockenheimer gewonnen werden, der es sich nicht nehmen lies, das Gefährt eigenhändig zu bewegen.

Wer Interesse am Projekt „Hockenheim macht Solarstraom“ und der Ferrari-Aktion hat, kann sein eigenes Solar-Projekt in 2020 bauen und ein Foto samt ein paar Zeilen dazu an den Verein schicken. Die ersten zehn Einsender erhalten einen kostenlosen Ferrari Bausatz. zg

Info: Weitere Infos unter www.solardrom.info

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 17.06.2020