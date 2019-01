Mit Dr. Buchter die Weichen im Ort gestellt

Diese Szene findet sich im Tabakmuseum und sie zeigt einen Blick in die Lebenswelt der Familien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Raum war eng, die Küche war zugleich Arbeitsplatz und Aufenthaltsraum und es waren die Frauen, die in Heimarbeit für die Zigarrenindustrie maßgeblich zum Familieneinkommen beitrugen. Was deren Emanzipation beschleunigte, sie wollten nun auch in der Politik mitmischen. Doch mit dem Ende der hiesigen Tabakindustrie wandelte sich die Kommune zur bäuerlichen Gesellschaft, die Arbeitnehmerbewegung verlor an Dynamik, die Sozialdemokraten blieben zwar maßgebliche, aber nicht mehr die bestimmende Kraft im Ort.

© Lenhardt