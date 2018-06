Anzeige

Dominic Simon heißt der neue Vereinsmeister des Tischtennisclubs 1932. In den Gruppenspielen dominierte allerdings zunächst der spätere Zweitplatzierte Stefan Trotter. Dort setzte er sich gegen den neuen Vereinsmeister mit einem klaren 3:0 durch und verlor nur gegen Albert Münch.

In der K. o.-Runde packte Dominic Simon dann sein ganzes Können aus. Spielt er sonst oft von weit hinten teils hohe Ballonbälle, blieb er dieses Mal am Tisch und brannte ein Feuerwerk an Angriffsbällen ab. Trotter wehrte sich heftig und konnte den 1:1-Satzausgleich erzielen, bevor Simon in einem hochklassigen Endspiel mit 3:1 Sätzen den Titel gewann. Überlegener Dritter wurde Albert Münch.

Im Doppel-Wettbewerb der A-Klasse wurden wie immer stärkere und schwächere Spieler per Los zusammengeführt, so dass sich an den grünen Tischen in jedem Spiel etwa gleich starke Paarungen gegenüberstanden. Mit 20 Teilnehmern war hier das Feld sehr gut gefüllt. In einem hochklassigen Halbfinale setzten sich Nils Pokrandt/Matthias Böhm mit 3:2 gegen die damit drittplatzierten Ulli Steinle/Wilfried Kesselring durch. Im zweiten Halbfinale gewannen Marvin Ballmann/Silvano Crescentini sicher mit 3:0 gegen Roland Wolff/Thomas Birkenmeier, die ebenfalls den dritten Rang belegten. Das Finale wurde mit 3:0 eine klare Angelegenheit für Ballmann/Crescentini, die überlegen Vereinsmeister wurden.