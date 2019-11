Mit einem Kniefall ins Schicksal gefügt

Galant, mit einem Kniefall, gab Oberbürgermeister Marcus Zeitler am Montag den Rathausschlüssel preis. Gegen gleich drei Lieblichkeiten rechnete er sich wohl keine Chance aus, so dass ihm erst gar nicht der Gedanke an Gegenwehr kam. Und so durften Eva I., Melissa I. und Sophie I. die Regierungsgewalt in der Rennstadt kampflos übernehmen.

Beide Karnevalsgesellschaften sind in der neuen Kampagne im Jubiläumsfieber, während die Hockenheimer Carnevalsgesellschaft (HCG) 44 Jahre Senat und 66 Jahre HCG feiert, ist es bei den Blau-Weißen das 30-jährige Jubiläum. Passend zu diesem Anlass haben sich die Blau-Weißen erstmals eine Kinderprinzessin erkoren, die 13-jährige Sophie Weber regiert über „Groß und Klein“.

OB Zeitler hatte am Wochenende Gelegenheit, bei beiden Vereinen die Inthronisation zu verfolgen und er war am Rande des Rathaussturms sichtlich erfreut, dass es in der Rennstadt zwei aktive Karnevalsvereine gibt, die am Brauchtum festhalten. Ob er dem königlichen Wunsch von Eva I., künftig stets ein Bild von ihr in seiner Reichweite zu haben, tatsächlich nachkommt, wird sich zeigen.

Auf jeden Fall hatte auch er einen Wunsch an die bis Aschermittwoch währende Herrschaft des Dreigestirns: Die Kassen der Stadt sollen gefüllt werden und ihre Lieblichkeiten dafür Sorge tragen, dass im Rathaus stets genügend Getränke parat stehen. Vizepräsidentin Jeanette Huck von den Blau-Weißen und Präsidentin Gabriele Biefel von der HCG hatten eine „Schatztruhe“ für Zeitler mitgebracht, denn „wir wissen, jeder Anfang ist schwer und meist sind auch die Kassen leer“, reimte Biefel auf den neuen Rathauschef gemünzt, den sie so gleich bis Aschermittwoch in die Zwangspause schickte.

Böllerschüsse begrüßen Narren

Nachdem somit das Rathaus im Sturm erobert war, verlagerte sich das närrische Treiben auf den Platz bei der Zehntscheune. Pünktlich um 11.11 Uhr ertönten lautstark Böllerschüsse, die wohl der ganzen Stadt vom Beginn der närrischen Jahreszeit kündeten. Und wer wollte, der konnte sich noch mit einer Brezel oder einem Glas Sekt bei den Narren stärken.

Fürs nächste Jahr versprach Zeitler mehr Widerstand: „Die sollen sich warm anziehen, die Roten und die Blauen“, drohte der „Schwarze“ schmunzelnd. aw

