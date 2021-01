Mit energetischer Sanierung die Umwelt schonen

Klimaschutz, Energiewende, CO2-Reduktion – nach den Erfahrungen des Eigentümerverbands Haus & Grund beschäftigt schon seit langem kaum ein Thema die Immobilieneigentümer mehr als die Frage, ob und wann eine energetische Sanierung in ihrem Fall angebracht ist und was sie kostet. Denn: Egal, ob neue Heizung, neue Fenster oder Wärmedämmung: Wer sein Haus energetisch saniert, schont die Umwelt, spart Steuern und für Vermieter wichtig: Es erhöht den Wohnwert, wie Haus & Grund in einer Pressemitteilung schreibt.

Auch das Finanzamt verhält sich wohlwollend: Steuerlich lassen sich für energetische Sanierungsmaßnahmen am eigenen Haus bis zu 40 000 Euro absetzen. Doch wer kennt die Einzelheiten? Welche Baumaßnahmen gelten als energetische Sanierung? Wie viel Energie kann man durch eine energetische Sanierung sparen und wie setzt man die Kosten dafür ab? Für Vermieter lauten die Fragen: Erhöht sich der Wohnwert und wie lässt er sich auf die Miete umlegen?

Die energetische Sanierung eines Hauses bedeutet, dass der Energieverbrauch für Heizung, Warmwasseraufbereitung oder Stromversorgung durch bestimmte Baumaßnahmen gesenkt wird und, dass weniger konventionelle und mehr energetisch erneuerbare Energien genutzt werden. Als energetische Sanierungsmaßnahmen gelten Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, Erneuerung der Fenster oder Außentüren, Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, Erneuerung einer Heizungsanlage und Optimierung bestehender Heizungsanlagen sowie Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs – und Verbrauchsoptimierung. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen sinkt nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern es verringern sich auch die Kosten für Immobilienbesitzer und Mieter.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat berechnet, dass der Energieverbrauch durch energetische Modernisierung um 22 Prozent sinkt. Sie bezieht sich bei ihren Berechnungen auf die Energieeinsparung in 27 500 Wohnungen, die im Jahr 2017 durch KfW Förderkredite energetisch saniert wurden. Wie viel Energie in Haus oder Wohnung durch energetische Sanierungsmaßnahmen gespart werden kann, liegt unter anderem am Zustand, an der Bausubstanz und an der Größe.

Insgesamt 40 000 Euro für energetische Sanierung lassen sich steuerlich absetzen – über drei Jahre. Wichtig: Wer eine energetische Gebäudesanierung von der Steuer nach Paragraf 35 Absatz 1 Einkommensteuergesetz absetzen will, benötigt dafür eine Rechnung. Darin muss in deutscher Sprache die förderungsfähige energetische Maßnahme, die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die Adresse des Gebäudes beschrieben sein. Außerdem muss die energetische Sanierungsmaßnahme durch eine Bescheinigung des Fachunternehmens oder eines Energieberaters bestätigt sein. Das Finanzamt erkennt zudem lediglich per Überweisung bezahlte Rechnungen an, keine Barzahlungen.

Kostengünstige Beratung

Die einfachste und kostengünstigste Art, sich über eine energetische Sanierung zu informieren, ist eine neutrale und kostenlose Erstberatung über die öffentlich geförderte Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – www.kliba-heidelberg.de. In der Haus & Grund Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße 36 werden monatlich Beratungsgespräche für alle Eigentümer – nicht nur Mitglieder von Haus & Grund – angeboten. Dort wird man auch über die Fördermöglichkeiten der KfW und anderen Institutionen informiert. Eine Terminvereinbarung ist unter Telefon 06205/1 75 04 möglich. zg

