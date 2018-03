Anzeige

Die Leichtigkeit der Arme steht im Mittelpunkt in der Workshopreihe „Feldenkrais“ am Samstag, 17. März, von 14 bis 17 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a. Schwierigkeiten und Schmerzen bei der Benutzung der Arme stören nicht nur beruflich, sondern auch bei Aktivitäten im Alltag.

Die Schmerzen machen sich in Schultern, Nacken, Rücken hinunter, mitunter auch in Armen und Händen bemerkbar. Sie stören oft das Atmen und erzeugen einen allgemeinen Zustand des Unbehagens. Mit leichten und anstrengungslosen Bewegungslektionen der Feldenkrais-Methode werden die verschiedenen Körperbereiche kennengelernt und erforscht, die notwendig sind, um die Leichtigkeit der Armbewegungen zu ermöglichen.

Dies geschieht auf achtsame und respektvolle Weise und ermöglicht Entspannung und Stressreduktion. Die Kursgebühr beträgt 16 Euro. mg