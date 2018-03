Anzeige

Hockenheim.Einen Ausflug nach Taubergießen und Schuttern plant die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) am Samstag, 9. Juni. Abfahrt ist um 8.45 Uhr am Lutherhaus. Die Teilnehmer erwartet eine sachkundig geführte Fahrt mit dem Fischerkahn, die etwa zwei Stunden lang durch das Naturschutzgebiet führt. Nach der Fahrt mit dem Fischerkahn geht es mit dem Bus weiter nach Schuttern, in die Heimatgemeinde von Kaplan Tobias Streit. Dort wird die Gruppe zu Kaffee und Kuchen erwartet und es besteht die Möglichkeit zu einem Rundgang durch das Dorf.

Eine Führung durch die barocke Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und ein Gottesdienst mit Kaplan Tobias Streit stehen ebenfalls auf dem Programm. Anschließend gibt es eine geführte Weinprobe – übrigens ohne Weinbeschränkung – mit Flammkuchen. Die Rückfahrt ist gegen 19.30 Uhr geplant. Der Reisepreis beträgt 58 Euro. zg