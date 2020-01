Mit Fläche steigt Personalbedarf

Die Firma Ratec, international tätiger und führender Hersteller von Magnetschalungslösungen, expandiert im Industriegebiet Talhaus. Das dort ansässige Unternehmen erweitert seinen Produktionsbereich um 2000 Quadratmeter und festigt damit seine Stellung als wichtiger nationaler und internationaler Spezialist in der Betonfertigteilbranche. Mit der Expansion entstehen zahlreiche neue Arbeitsplätze in der Region, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Für die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten hat das Familienunternehmen Ratec eine zusätzliche Produktionshalle erworben. Der bisherige Produktionsstandort umfasst dort bereits vier Hallen mit einer Fläche von insgesamt 4000 Quadratmetern. Durch die Übernahme des neuen Grundstücks vergrößert sich die Produktionsfläche auf insgesamt rund 6000 Quadratmeter, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Brüder Andreas und Jörg Reymann, beide Geschäftsführer der Ratec GmbH, erklären dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir kontinuierlich wachsen. Dies ist ein Beleg dafür, dass unsere Lösungen in der Branche sehr gefragt sind.“ Erst 2015 hatte Ratec um rund 900 Quadratmeter erweitert, stößt aber nun erneut an seine Grenzen.

Halle der Firma Hald übernommen

Das liege vor allem an der Weiterentwicklung des Produktportfolios für Großschalungen und Raummodulschalungen sowie den entsprechenden Aufträgen, erklären die Brüder. Hierfür benötige das Unternehmen größere Flächen für Produktion, Montage und Versandvorbereitung. Da ein Anbau am aktuellen Standort nicht möglich war, entschied sich Ratec, die freiwerdende Produktionsstätte der Firma Hald in Talhaus zu übernehmen.

„Hier im Industriegebiet sind die räumlichen Möglichkeiten begrenzt. Deshalb war klar, dass wir diese Chance nutzen“, sagt Jörg Reymann. Mit der neuen Produktionshalle steige der Personalbedarf. Besonders Schweißer und Anlagenmechaniker seien gesucht. Denn eine Geschäftserweiterung gelingt nicht ohne stets motivierte Mitarbeiter, die vom Standort Hockenheim aus die innovativen Lösungen für den globalen Markt produzieren. Darüber hinaus ist Ratec Ausbildungsbetrieb, unter anderem für Industriekaufleute.

Ratec entwickelt und produziert seit 25 Jahren Magnetschalungslösungen für die Betonfertigteilproduktion. Als erster Anbieter fertigte das Unternehmen Ende der 1990er Jahre Schalungen mit integrierten Hochleistungsmagneten und hat sich damit eine weltweit führende Position in der Branche erarbeitet. Neben dem Hauptstandort in Hockenheim gibt es Niederlassungen in Spanien, Singapur und den USA und circa 80 Mitarbeiter. zg

