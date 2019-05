Mit „Fun-Ball“ und Traktor unterwegs

Schlangen-Funde im Bereich der Goethestraße

Unter Anwohnern „geht die Angst um“

So einen Einsatz hat die Weikersheimer Feuerwehr auch nicht alle Tage: Am Donnerstag musste sie die Polizei bei der „Festnahme“ einer Pythonschlange in der Goethestraße unterstützen. Weikersheim. Im relativ unscheinbaren Bereich ...