Mit grünem Daumen der Hitze entgegen

Ältere Menschen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Kleinkinder sind bei hohen Umgebungstemperaturen besonders gefährdet.

Der Reflex, Räume oder gleich ganze Gebäude zu klimatisieren mag zwar die akute Gefährdung verringern; der gesteigerte Energieverbrauch wirkt sich jedoch wieder auf den Klimawandel aus und verstärkt das Grundproblem. Natürliche Abhilfe schaffen schattige Plätze, etwa unter Bäumen. „Wir haben es in Hockenheim noch vergleichsweise gut“, freut sich Biologe Heidenreich über Naherholungsmöglichkeiten im Landesgartenschau–Park oder entlang des Kraichbachs. Auch, dass dieser mit dem „Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt“ (HÖP) momentan umgebaut und renaturiert wird, freut den Umweltschützer, der auch bei den Ortsverbänden von Nabu und BUND aktiv ist. „Solche bandartigen Biotopstrukturen leisten einen wichtigen Beitrag zur Biotopvernetzung.“ Aber das HÖP ist nicht nur ein idyllisches Naherholungsgebiet für den Abendspaziergang im Grünen.

Deutschland wird seine Klimaschutzziele bis 2020 verfehlen – und zwar deutlich. Diverse politische Gruppierungen haben es zur Programmatik gemacht, den menschengemachten Klimawandel anzuzweifeln oder gar zu leugnen. Gleichzeitig steigt die Durchschnitttemperatur immer weiter an; Regenfälle werden stärker und Hochwasser häufiger. Die Rennstadt besser vor Überflutung zu schützen ist also nur ein realistischer Umgang mit der unaufhaltsamen Veränderung der uns umgebenden Natur.

Grün- und Wasserflächen wirken nicht nur dem CO2-Gehalt in der Atmosphäre – und damit der Wurzel des Problems – entgegen, sie mildern auch die Folgen des Klimawandels in der Stadt ab. Dass die Stadt nicht vollständig aus Bäumen bestehen kann, ist auch Uwe Heidenreich bewusst, doch der Biologe weiß, wie man Gebäude an die neuen Gegebenheiten anpassen kann. So ließen sich Bauwerke beispielsweise besser isolieren und mit natürlicher Belüftung versehen. Regional können Frischluftschneisen für einen Temperaturausgleich mit dem Umland sorgen. Helle, reflektierende Oberflächen nehmen darüber weniger Wärmeenergie auf. „Sicherlich müssen wir auch neue Wege beschreiten, um dem Klimawandel effektiv entgegenzuwirken“, sagt Heidenreich, „etwa durch Dach- und Fassadenbegrünung.“

Ein senkrechter Wald

Als positives Beispiel führt Heidenreich den „Bosco Verticale“ an, zwei Hochhäuser im italienischen Mailand, deren Name „Senkrechter Wald“ bedeutet. Die Gebäude sind 110 Meter (27 Etagen) und 80 Meter (19 Etagen) hoch. Rund 900 Bäume und mehr als 2000 weitere Pflanzen wurden auf den Terrassen und Balkonen an den Fassaden der Gebäude gepflanzt.

„Aber es tut sich auch bei uns viel“, so Heidenreich. Ein Beispiel in der Umgebung sei Speyer, wo die Klimaschutzbeauftragte Fabienne Körner ein umfassendes Programm vorstellen kann: Von der Energie- und CO2-Bilanz über klimafreundliche Mobilität bis zum energetischen Quartierkonzept reicht das Spektrum. Das Klimaschutzkonzept sieht eine CO2-Reduzierung um 25 Prozent gegenüber 2008 bis zum Jahre 2020 vor. Strom und Wärme sollen bis 2030 beziehungsweise 2040 bilanziell zu 100 Prozent regenerativ erzeugt werden.

Vorgärten begrünen

„Die Stadt Mannheim plädierte jüngst über das Umweltforum und einen Umweltpreis dafür, die Vorgärten nicht zu besteinen, sondern artenreich zu begrünen“, weiß der Biologe.

Ein eigenes Fachkonzept zur Anpassung an die Folgen des bereits eingetretenen und zu erwartenden Klimawandels habe die Stadt Ludwigsburg erarbeitet. Besonders attraktiv sei hier das „Mobile grüne Zimmer“: „Es wirkt als Kühloase im städtischen Raum und lädt zum Ausruhen und Genießen ein, die grünen Wände sind Schattenspender, Staubfilter, Wasserspeicher sowie Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Sie sorgen für Lärmreduktion und Kühlung durch Verdunstung. Man untersucht derzeit in einigen Pilotprojekten, ob eine grüne Wand, mit bestimmten Moosen bepflanzt, etwa auch etwas gegen Feinstaub und Schadstoffe in der Luft ausrichten kann.“

Die öffentliche Hand unterstützt solche Projekte. Auch das Umweltministerium vergibt einen Preis, den „Blauen Kompass“, für kreative Ideen zum Klimaschutz, hält Heidenreich fest.

