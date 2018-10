Mit himmlischen Tönen an der richtigen Adresse

An Liedern, die sich mit Gott, Himmel oder Paradies beschäftigen, ist die Popmusik wahrlich reich. Doch „einschlägige“ Stücke wie „Stairway to heaven“ oder „Skyfall“ in ihrem Repertoire waren nicht Inspiration für die Acoustic Rock Night (ARN), sich um ein Konzert in der evangelischen Kirche zu bemühen. Es ist eher der Neigung von Frontfrau Rebecca Schell, der Formation immer wieder neue Spielorte zu erschließen, zu verdanken, dass die zwölf Musiker am Samstag, 3. November, um 20 Uhr ins frisch renovierte Gotteshaus kommen.

Der letzte Sakralbau, in dem die Truppe mit den besonderen Coverversionen aufgetreten ist, war die Schlosskapelle in Schwetzingen. Das ist allerdings schon sieben Jahre her, und die Kapelle bot auch nicht den Platz für eine Anzahl von Zuhörern, die üblicherweise zu einem ARN-Konzert kommen möchte. „Mein Mann Holger und ich sind schon oft an der Kirche vorbeigefahren und haben gesagt, es wäre super, wenn wir hier mal spielen könnten“, erinnert sich Rebecca Schell.

Da traf es sich günstig, dass ihr Vater Karl Götzmann wiederholt mit seiner Trompete Gast in der Kirche war – und von Pfarrer Michael Dahlinger angesprochen wurde, ob die Gruppe nicht auch mal Lust hätte, dort aufzutreten – und ob! Ein Termin war schnell gefunden, die Modalitäten waren reibungslos geklärt.

Kirchenlieder werden nicht eigens einstudiert, aber der Auftritt werde etwas konzertanter, gediegener werden als sonstige Shows der Acoustic Rock Night, kündigt Rebecca Schell an. Was nicht heißt, dass es nicht auch lautere oder schnellere Passagen geben werde.

Reverenz an die Spielstätte

Schließlich seien Titel wie „Stairway to heaven“ von Led Zeppelin oder John Miles’ „Music“ aktuell ein „Muss“ im Programm der Band. Aber das von Joan Osborne bekannt gemachte „One of us“, das nach langer Zeit wieder auf die Setliste kommt, sei durchaus als Reverenz an die Spielstätte zu verstehen. Besonders gut zur Kirchenatmosphäre passen dürfte Loreena McKennitts „Mystic’s Dream“ – dazu hat Rebecca Schell wieder eine Tänzerin eingeladen. Und auch das berührende „Mama Ana Ahabak“, das Christina Stürmer bekannt gemacht hat, ist prädestiniert für den Raum.

Anders als bei ARN-Auftritten üblich gibt es diesmal keine Pause. Und auch die Besetzung weicht etwas ab: Ursprungsmitglied John Crosson sitzt wieder am Schlagzeug, am Saxofon ist Alex Kropp zu hören und das Cello bedient Valeria Lo Giudice alleine, da Manuel Löw nicht abkömmlich ist.

Ob die Band ihren Zuhörern ein ganz besonderes Mitbringsel anbieten kann, steht noch nicht ganz fest. Aber zumindest die Aussicht besteht noch, dass beim Konzert die neue Studio-CD der Acoustic Rock Night mit dem Titel „Acoustic State of Mind“ erstmals erhältlich ist. „Da darf bis dahin aber nichts schiefgehen“, sagt Rebecca Schell mit Blick auf noch ausstehende Aufnahmen.

Die Kirche bietet rund 400 Sitzplätze (auf Stühlen seit der Renovierung). Rund 250 Karten sind bereits verkauft, obwohl die Band bisher nur auf ihrer Homepage und in den sozialen Netzwerken Werbung gemacht hat. Wer am 3. November keine Zeit hat, erhält beim Musik-Dinner im „Güldenen Engel“ am 1. und 2. Dezember noch eine Chance in diesem Jahr. Die Februar-Dinner sind bereits ausverkauft.

