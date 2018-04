Anzeige

Trotz des schönen Wetters fanden einige interessierte Besucher den Weg in die Stadthalle. Dr. med. Karolin Franzen und Renate Beyermann (MFA, Bild) sprachen über das noch immer in weiten Kreisen unterschätzte Thema „Heilung auf geistigem Weg – ein Weg zur Gesundheit von Körper und Seele.“ Veranstaltet wurde der Vortrag in der Stadthalle vom Trägerverband Kreis für natürliche Lebenshilfe mit Sitz in Lohmar und der Medizinisch-Wissenschaftliche Fachgruppe.

Grundlage bildete während des über neunzigminütigen Vortrags das Wissen eines Mannes: Bruno Gröning (1906-1959). Die beiden Referentinnen waren besonders beeindruckt von dem Interesse der Besucher. Aber vor allem über die Disziplin und Ruhe während der gesamten Veranstaltung.

Eingangs sprach die Fachärztin über die sogenannte „Lebensenergie“, die jeder aufnehmen könnte, und das Zustandekommen von Heilungen auf dem rein geistigen Weg. Medizinisch dokumentierte Heilungen wurden per Power-Point-Präsentation vorgestellt. Darunter war eine Heilung jahrelanger Schwerhörigkeit, dokumentiert und untermauert durch Hörkurven beziehungsweise Audiogramme eines HNO-Arztes, teilt der Veranstalter mit.