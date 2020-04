Mit Messer bedroht

Ein 33-jähriger Mann ist am Dienstagabend von mehreren Männern überfallen worden. Er saß laut nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr auf einer Bank vor der evangelischen Kirche in der Rathausstraße, als plötzlich zwei oder drei Unbekannte von hinten an ihn herantraten, ihn anrempelten und nach Zigaretten fragten. Als er antwortete, keine Zigaretten zu haben, zog einer der Täter ein Messer, drohte ihm und forderte die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon.

Der 33-Jährige schlug um sich, ohne die Täter zu treffen. Diese flüchteten in Richtung Motodrom. Der Geschädigte stand bei dem Überfall deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Er wurde beim Überfall nicht verletzt.

Das Opfer beschrieb die Unbekannten wie folgt: circa 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, vermutlich Deutsche. Sie trugen schwarze Bekleidung. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 11.04.2020