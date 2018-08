Mit Mister Krebs und Krake übers Wasser laufen

Was haben Kekse, Mister Krebs, Hula Hoop, Luftgitarren und Waterglobes gemeinsam? Ganz einfach: Sie alle sind Bestandteile der Sommer-Pool-Party im Aquadrom, die am gestrigen Sonntag stattfand. Das Pool-Party Team „Zephyrus Discoteam“ veranstaltet etwa 230 Feiern im Jahr. Die Crew ist immer zu viert unterwegs. Gestern waren Tim Beimel als Moderator, Joshua Lutz als DJ und Tom Krüger sowie Niko Pankratz als Animateure mit von der Partie.

Das Showprogramm bestand aus einer guten Mischung von Entspannung und Spaß. Die Angebote waren aufgeteilt in Teamspiele und Mitmachaktionen für alle. Zu den Highlights gehörten die Krönung der Hula-Hoop-Königin und des Luftgitarren-Helden. Havin Kocak (9) setzte sich gegen ihre zwölf Mitstreiterinnen durch und wurde zur besten Reifen-Hüftschwingerin gekürt.

Schwierige Situationen gemeistert

Ganz stolz erzählt sie unserer Zeitung: „Wir sind aus Ludwigshafen hierher gekommen und wussten gar nicht, dass eine Pool-Party ist. Da ich zu Hause selbst einen Reifen habe, wollte ich direkt mitmachen. In der ersten Runde dachte ich schon, er fällt runter, weil ich ihn am Hals hatte. Dann konnte ich das aber noch retten und mich über die schwierigen Übungen, wo wir teilweise auf einem Bein tanzen mussten, durchkämpfen und habe am Schluss gewonnen.“ Wenn es nur die Wellen gäbe, fände sie es für die Kinder ein wenig langweilig, verriet Havin. Efe Can Böcek ist der Luftgitarren-Held des Spaßbads – und völlig überrascht: „Das war das erste Mal, dass ich Luftgitarre gespielt habe. Ich wusste nicht, wie das geht, ich habe meiner Fantasie einfach freien Lauf gelassen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.“

Die Wassertiere Mister Krebs und Krake sorgten für den meisten Andrang im kühlen Nass. Alles Gäste durften sich die ganze Party über Lieder wünschen. Dementsprechend gemischt war auch die Musik: Von AC/DC bis Schlager, es lief alles.

Ein weiterer Höhepunkt war, auch für Animateur Niko, das Tauziehen zwischen Männern und Frauen. „Es waren sofort alle mit dabei. Die Eltern halfen den Kindern und es war ein Riesenspaß zuzuschauen. Erstaunlicherweise haben die Damen gewonnen. Ich glaube, wir kommen um eine Revanche wohl nicht herum“, sagt Pankratz und lacht.

Moderator Tim Beimel fasst das Programm in einem Satz zusammen: „Hammer-Stimmung in Hockenheim!“ Bademeister Felix Weis sieht gute Aussichten, dass auch nächsten Sommer eine Party im Pool stattfindet. „Es war gefühlsmäßig mehr los als letztes Jahr. Auf eine Fortsetzung würde sich bestimmt jeder freuen.“

Die nächste Veranstaltung im Aquadrom des „Zephyrus Discoteams“ ist die Kino-Pool-Party am 13. Oktober. Wenn der Ansturm hier nur halb so hoch ist wie gestern, wird auch die wieder ein voller Erfolg.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 20.08.2018