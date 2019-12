Mit Musik viel Gutes tun

Die Blauen Husaren laden zu ihrem Adventskonzert am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, in die katholische Kirche ein. Das Konzert steht unter dem Zeichen „Musik genießen und dabei Gutes tun“. Der Eintritt für das Konzert ist frei. Die Blauen Husaren würden sich jedoch über eine Spende freuen, welche zum einen der Jugend der Blauen Husaren und zum anderen der Benefizgala „Fox for Kids“ der Firma Fox und Partner zugute kommt, für welche die Blauen Husaren als Botschafter tätig sind.

Das Jugendorchester und das Hauptorchester nehmen das Publikum mit auf eine besinnliche Reise in den Advent, bei der man den hektischen Alltagsstress einfach mal hinter sich lassen kann. Mit der Ballade „Hallelujah“ von David Cohen, „Little Drummer Boy“ und „Winter Holiday“ wird das Jugendorchester unter der Leitung von Nicole Balonier mit von der Partie sein.

Außerdem lädt das Jugendorchester gemeinsam mit dem Hauptorchester zum Träumen ein bei James Barnes´ „Yorkshire Ballad“.

Unter der Leitung von David Waldeyer wird dann das Hauptorchester mit „Der Polarexpress“ zu hören sein, in dem sich die Melodien aus dem gleichnamigen Film wiederfinden. Bei „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Macht hoch die Tür“ kann die besinnliche Stimmung des Advents in vollen Zügen genossen werden. Außerdem im Programm befinden sich Auszüge aus Tschaykovskys „Nussknacker“, „Crazy Music in the Air“ von Jacob de Haan, „Andante Religioso“ von Thiemo Kraas und Maria Careys „All I want for Christmas is you“. Einlass ist um 16.30 Uhr. nb

