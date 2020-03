Mit Nadel und Faden

Ein neues Hobby für sich zu entdecken, ist immer ein bisschen wie Weihnachten. Ich jedenfalls habe gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd, als ich meine Nähmaschine von der Vorbesitzerin abgeholt habe. Am liebsten hätte ich direkt mit dem Nähen losgelegt und aus den gemusterten Stoffresten, die in einer Kiste auf ihren Einsatz warteten, etwas gezaubert. Überraschenderweise ist mir der erste Versuch – ein Mäppchen – direkt gut gelungen. Sogar so gut, dass er sich als Geburtstagsgeschenk für meine Schwester eignete. Dann kam der Fall: Ich musste feststellen, dass ich wohl doch kein Naturtalent bin und das Nähen, wie so vieles im Leben, eben eine Übungssache ist. Nervig ist das Auftrennen von Nähten, die krumm und schief geworden sind, groß der Ärger über sich selbst, wenn man feststellt, dass man den Reißverschluss falschherum eingenäht hat. Mein neues Hobby stellt meine Geduld also ganz schön auf die Probe. Die Euphorie ist aber kein bisschen verflogen: Im Gegenteil, ich habe mir bereits Material für einen Rock gekauft. Und da wegen des Coronavirus’ sowieso reihenweise Veranstaltungen abgesagt werden, ist ein neues Hobby, dem ich von zuhause aus nachgehen kann, vielleicht gar nicht so schlecht. . .

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 14.03.2020