Mit neuen Formaten Mitglieder anziehen

Zum ersten Mal nach seiner Wahl traf sich der neue Vorstand der CDU unter Vorsitz von Patrick Stypa. Im Vordergrund stand die Frage, was die neue Führung in den kommenden zwei Jahren erreichen will. Zunächst einzeln, dann in Gruppen und schließlich im gesamten Vorstand diskutierten die Christdemokraten, woran sie zusammen arbeiten wollen und was ihnen bei der Arbeit im Vorstand wichtig ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Union.

Dem stellvertretenden Vorsitzenden Thorsten Völlmer ist es wichtig, „dass wir den tollen Mannschaftsgeist, der bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr herrschte, in die kommenden Jahre tragen“. Mit neuen Veranstaltungsformaten will der Vorstand neue Mitglieder gewinnen und auch junge Menschen ansprechen, um ihnen Lust auf Kommunalpolitik zu machen.

Offener Umgang wichtig

Daneben sollen die Mitglieder stärker eingebunden werden. „Wichtig ist uns allen dabei ein offener Umgang, der auf gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit beruht und der davon lebt, dass sich alle gleichermaßen mit ihren individuellen Stärken einbringen“, fasste Eileen Riedel die Ergebnisse zusammen.

Um die erarbeiteten Ziele in die Tat umzusetzen, wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die außerhalb der Vorstandssitzungen an bestimmten Themen arbeiten. Der Öffentlichkeitsarbeit im Netz widmen sich Eileen Riedel, Aline Bender, Monika Wolk und Patrick Stypa. Ideen entwickeln, wie man neue Mitglieder gewinnen und die Mitglieder stärker einbinden kann, wollen Ulla Mack, Dagmar Kramberg, Markus Fuchs und Patrick Stypa. Jakob Forsch, Oskar Stephan und Thorsten Völlmer möchten neue Impulse mit frischen Veranstaltungsformaten liefern.

Logo zeigt Verbundenheit

Mit einem neuen Logo will die CDU die Verbundenheit mit ihrer Stadt verdeutlichen. „Beim Malwettbewerb ,Unser Hockenheim‘, den wir als CDU vor etwa anderthalb Jahren gemeinsam mit dem HMV ins Leben gerufen hatten und dessen Bilder nun die Obere Haupstraße schmücken, malte ein Großteil der Schüler vor allem eines: den Wasserturm. Was liegt also näher, als den Wasserturm als identitätsstiftendes Hockenheimer Bauwerk in unser Logo aufzunehmen?“, fragte Patrick Stypa, der das neue Logo entworfen hatte, den Vorstand. ska

