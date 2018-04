Mit Nikolausmützen helfen

Mützenverkauf für Tiere in Not: Sarah, Nina, Melanie, Sara und Julia (von links) aus der Klasse 10 a hatten beim Hockenheimer Advent dabei viel Spaß. © Lenhardt

Die 10. Klasse der Hartmann-Baumann-Schule startete am Wochenende ihre ersten Aktionen zugunsten kranker und hilfsbedürftiger Tiere. Das Fazit ist äußerst positiv. An drei Tagen wurden nach Angaben der Schule bisher 360 Euro an Spenden verbucht. Die Schüler waren auf dem Hockenheimer Advent sowie vor dem dm-Markt und dem Penny-Markt aktiv.

Viele Passanten lobten das Engagement der

...

Sie sehen 40% der insgesamt 988 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.12.2013