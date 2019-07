Mit OB auf Drachenabenteuer gegangen

Vorlagen zum Gemeinderat liest Oberbürgermeister Dieter Gummer regelmäßig vor, doch ein Vortrag aus „Der kleine Drache Kokosnuss“ ist für ihn eine Seltenheit. Dass er die Ausnahme machte, hatten die Erstklässler der Hartmann-Baumann-Schule dem Rotary Club zu verdanken.

Der schenkte allen 190 Schülern in den neun ersten Klassen der Hockenheimer Grundschulen das Erstlesebuch „Der kleine Drache Kokosnuss bei den Dinosauriern“. Und organisierte mit der Buchübergabe in der Hartmann-Baumann-, Hubäcker- und Pestalozzi-Schule sowie der Schule am Kraichbach eine Vorlesestunde aus einem Buch der gleichen Buchreihe mit den Abenteuern des kleinen Drachen Kokosnuss verbunden.

Der Rotary Club engagiert sich schon seit Jahren mit dem Projekt „Lesen lernen, Leben lernen“ an den Grundschulen mit dem Ziel, das Lesen und die Lesekompetenz der Kinder zu fördern.

Vorlesen hat hohen Stellenwert

Zu den Vorlesenden zählten neben OB Dieter Gummer auch dessen Amtsvorgänger Gustav Schrank. Dieser hatte das Projekt mit dem Erstlesebuch im vergangenen Schuljahr initiiert und es aufgrund seines Nutzens und seiner erfolgreichen Umsetzung erneut aufgegriffen. Schrank freute sich, dass auch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und dessen Vorgänger Werner Zimmermann zum Vorlesen bereit waren, ebenso die Rotarier Christian Hildenbrand, der neue Clubpräsident, und Peter Wesche. Ferner engagierten sich Dieter Reif, Leiter der Stadtbibliothek, Martina Schleicher, kaufmännische Leiterin der Stadtwerke und Stefan Kalbfuss, Leiter des Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und Sport der Stadtverwaltung, beim Vorlesen.

Möglichst früh beginnen

Das Lesen ist die entscheidende Grundlage für eine erfolgreiche Bildung und den weiteren Lebensweg von Kindern. Deshalb ist der Appell der Stiftung Lesen, mit der Leseförderung möglichst früh, also bereits im vorschulischen Alter, zu beginnen und sie bis zum Ende der Schulpflicht beizubehalten, für Gustav Schrank nur allzu verständlich. Dazu zählt auch das Vorlesen, das sowohl im vorschulischen Alter als auch im frühen Grundschulalter eminent wichtig sei.

Nach neueren Untersuchungen sind die Leseleistungen deutscher Grundschüler im internationalen Vergleich nur mittelmäßig. Es geben inzwischen zwar mehr leistungsstarke, aber auch mehr leistungsschwache Schüler. Die Fähigkeiten der Kinder hängen sehr stark von ihrem Elternhaus ab. So sind viele Kinder mit einem Migrationshintergrund benachteiligt und bedürfen der besonderen Förderung.

Von schulischer Seite werde auf dem Gebiet der Leseförderung in Hockenheim bereits sehr viel unternommen, heißt es in der Pressemitteilung des Rotary Clubs. Gleichwohl begrüßen die schulischen Verantwortlichen mit dem geschäftsführenden Rektor Markus Roth an der Spitze die Aktion „Erstlesebuch“.

Nach Roths Überzeugung ist das Projekt ein weiteres Mosaiksteinchen im Spektrum der Leseaktivitäten, mit denen eine Reihe wichtiger Kompetenzen gefördert werde: So unterstütze sie nicht nur nachhaltig den aktiven Spracherwerb, sondern erweitere auch den Wortschatz und fördere die Konzentration.

Je höher die Sprachkompetenz eines Kindes sei, desto besser könne es für gewöhnlich auch Sozialkompetenz entwickeln und Probleme auf verbalem Wege lösen. Mit dem Lesen werde die Fähigkeit gestärkt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, statt passiv Unterhaltungsmedien zu konsumieren.

Urteilsfähigkeit wird gestärkt

Auch würden die geistige Eigenständigkeit und Urteilsfähigkeit durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Texten gefördert, und nicht zuletzt rege Lesen die Fantasie an, da ein Kind kein Bild vorgesetzt bekomme, sondern dieses bei der Aufnahme des Textes in seinem eigenen Kopf erschaffen müsse.

Gustav Schrank resümiert: „All diese Gründe sprechen für die Aktion Erstlesebuch und auch für das Vorlesen in den Klassen.“ So habe der spannende Vorlesestoff aus dem Buch „Der kleine Drache Kokosnuss und die wilden Piraten“ die Kinder in ihren Bann gezogen und ihre Fantasie in eine andere Welt entführt.

Nicht zuletzt habe das Vorlesen durch schulfremde Personen den schulischen Alltag belebt und das Interesse der Erstklässler geweckt. Schrank dankte allen, die das Leseprojekt unterstützten. Er ist zuversichtlich, dass es den Hockenheimer Erstklässlern auch im kommenden Schuljahr geboten werden kann. gs

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 15.07.2019