Mit Projekt den Fluss in die Stadt geholt

Von Matthias Mühleisen

Termine in unserer Region dürften Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder derzeit ein Wechselbad der Gefühle bescheren: Galt es am Mittwochabend in Speyer, ihre Behörde gegen geballten Frust und Vorwürfe von Bürgern und Gewerbetreibenden ob der drastisch verlängerten Sanierung der Salierbrücke zu verteidigen, so hielt der Freitagvormittag ausschließlich Lob und Beifall bereit für die Umsetzung des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts (HÖP) Kraichbach. Das nach über 20 Jahren erfolgreich abgeschlossene Vorhaben hat auch in Person von Umweltminister Franz Untersteller einen überzeugten Anhänger.

„Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, und alle Beteiligten können stolz darauf sein“, sagte der grüne Minister über das „Maßnahmenpaket aus Hochwasserschutz, Gewässerökologie, Städtebau und Verkehrsplanung“. Die zurückliegenden, von Trockenheit und Dürre geprägten Jahre dürften nicht über die Gefahren hinwegtäuschen, die von Hochwasserereignissen ausgehen. Der Klimawandel bringe extreme Wettereignisse mit sich, darunter mehr Starkregen.

Gewässern wieder Raum geben

Die umfassende Hochwasserschutzstrategie des Landes sehe neben technischen und nichttechnischen Einrichtungen und Vorsorgemaßnahmen auch Flächenmanagement vor: „Wir müssen Bächen und Flüssen wieder mehr Raum geben.“ Viele Gewässer seien in einem naturfernen Zustand, da sie rein unter Nutzungsaspekten angelegt wurden, was beispielsweise die Wanderungsbewegung und Laichmöglichkeit von Fischen behindere.

Untersteller nannte Hockenheim ein Paradebeispiel dafür, dass aus „grauem“ Hochwasserschutz (Mauern, Dämme, Rückhaltebecken) ein „grüner“ werden könne: „Das wird hier auf vorbildliche Art gelöst.“ Die Stadt sei vor einer Flut geschützt, wie sie statistisch gesehen einmal in hundert Jahren vorkommen kann - unter Berücksichtigung der heute absehbaren Klimaveränderungen. Die ökologische Aufwertung ermögliche die Einhaltung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, zu der das Land verpflichtet ist. Die neu angelegten Wege sicherten die Zugänglichkeit für den Betrieb ebenso wie Erlebbarkeit des Gewässers und die Steigerung der Aufenthaltsqualität.

Solche Verbesserungen seien kostenintensiv, räumte der Minister ein. Das Land stelle deshalb im laufenden Jahr dafür 105 Millionen Euro bereit. mehr als das Doppelte als zu Beginn seiner Amtszeit 2011. „Wir müssen unsere Hochwasserstrategie gemeinsam und hartnäckig weiterverfolgen“, sagte Untersteller. In Hockenheim weist die Rechnung 16 Millionen Euro aus - beim Spatenstich im Juni 2017 war noch von 14 Millionen Euro die Rede gewesen. Zwölf Millionen Euro steuere das Land bei.

„Sie haben sich den Fluss in den Ort geholt“, gratulierte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder den Hockenheimern. Darüber hinaus sei durch den Bau der Brücken die Verkehrsinfrastruktur deutlich verbessert worden

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 31.01.2020