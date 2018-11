Mit Prothese wieder greifen und essen

Die Gaußfreunde hatten in der Vortragsreihe ehemaliger Schüler des Hockenheimer Gymnasiums Dr. Rüdiger Rupp (Bild) vom Universitätsklinikum Heidelberg zu einem Vortrag eingeladen. Der Vorsitzende der Gaußfreunde, Konrad Schillinger, freute sich, ein zahlreiches Publikum, darunter die Schulleiterin Anja Kaiser und einige ehemalige Klassenkameraden des Referenten vom Abiturjahrgang 1988, begrüßen zu dürfen.

Dr. Rüdiger Rupp referierte über das interessante Thema „Neurotechnologie für Querschnittgelähmte – Wird der Rollstuhl bald überflüssig?“ Er zog die Zuhörer mit seiner lebendigen und humorvollen Vortragsweise in seinen Bann. Bisweilen blendete Rupp auch Aufnahmen aus seiner Schulzeit ein, etwa um zu zeigen, dass Unterrichtsstoff von damals durchaus für seinen Werdegang und seine Forschungen relevant geblieben ist.

Verletzungen häufig durch Unfälle

Er führte aus, dass Rückenmarkverletzungen häufig durch einen Unfall entstünden und Querschnittlähmungen nach sich zögen, die das normale Leben des Betroffenen zerstören, ihn hilfebedürftig, ja abhängig machten. Querschnittgelähmte erleben den Verlust der Greiffunktion weitaus gravierender als den der Blasen- und Gehfunktion.

Experiment am eigenen Leib

Da bei Rückenmarkverletzungen die vom Gehirn ausgehenden Impulse unterbrochen werden, die Nervenbahnen aber weiterhin funktionstüchtig sind, forscht der gelernte Ingenieur Dr. Rupp nach Möglichkeiten, die Unterbrechungen durch Implantation oder an der Oberfläche angebrachte Elektroden zu überbrücken.

In einem Experiment am eigenen Leib demonstrierte Dr. Rupp, wie mit Oberflächenelektroden am Unterarm zwei wichtige Griffe der Hand ausgeführt werden können. In eingeblendeten Filmaufnahmen zeigte er dem faszinierten Publikum, wie ein Gelähmter mithilfe einer Neuroprothese wieder greifen und selbstständig essen und trinken konnte, wie eine Frau nach langer Übung am Laufband das Laufen lernte und wie ein jugendlicher querschnittgelähmter Pianist, der eigens aus Los Angeles in die Klinik nach Heidelberg gekommen war, mithilfe eines von Dr. Rupp in einer Beißschiene eingebauten Zungensensors das Klavierpedal betätigen konnte. Beißschienen als grundsätzliche Lösungen seien aber zur Steuerung von Bewegungen deshalb nicht ideal, weil die Betroffenen ja essen und trinken wollten, meinte Rupp.

Nun habe man festgestellt, dass bei der Vorstellung einer beabsichtigten Bewegung im Gehirn charakteristische Areale aktiviert werden. Dadurch sei es gelungen, gedankengesteuerte Greifneuroprothesen zur Wiederherstellung einer gelähmten Armfunktion zu entwickeln, so dass der Betroffene beispielsweise selber Eis essen oder eine Unterschrift leisten konnte.

Geräte für Gebrauch zu Hause

Dr. Rupp wies darauf hin, dass dies unter dem Gesichtspunkt des Selbstwertempfindens und der Würde eines Menschen ungemein wichtig sei. Er berichtete, dass es eine sogenannte spinale Intelligenz gebe, die er am frühkindlichen Schreitreflex erläuterte.

Nach dem Prinzip „Gehen lernt man nur durch Gehen“ werde bei Patienten ein Laufbahntraining unter Gewichtsentlastung und mit Einsatz von unterstützenden Geräten über längere Zeit hinweg durchgeführt. Nach dieser Therapie könnten Betroffene etwa 50 Prozent schneller und länger gehen. Allerdings sei durch Änderungen im Gesundheitssystem die Verweildauer in der Klinik drastisch verkürzt worden. Deshalb sei man dazu übergegangen, Geräte zu entwickeln, die die Patienten zuhause für ihre Therapie verwenden.

Appell an Jugendliche

Einen eindringlichen Appell richtete Dr. Rupp an die zahlreich anwesenden Jugendlichen, sich nicht leichtfertig in riskante Situationen zu begeben und an die Schulleiterin erging seine Bitte, das Team mit dem Präventionsprogramm „No risk – no fun?“ der Deutschen Stiftung Querschnittlähmung besonders für die 8. bis 10. Klassen, ans Gauß-Gymnasium einzuladen.

Das Publikum dankte Dr. Rüdiger Rupp mit lang anhaltendem Beifall für den spannenden, unterhaltsamen sowie höchst informativen Vortrag. Konrad Schillinger überreichte eine Urkunde der Gaußfreunde und ein Weinpräsent. Die Reihe der Vorträge Ehemaliger wird fortgesetzt. khs/Bild: Universitätsklinikum Heidelberg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 15.11.2018