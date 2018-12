Mit Reinigung unzufrieden

Hockenheim.Der Reinigungsfirma für die städtischen Gebäude und Schulen wurde fristlos gekündigt. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Landkreis Vechta hatte nicht richtig geputzt. Mehrere „Krisengespräche“ seien ohne Erfolg geblieben, auch schriftliche Ermahnungen seien nicht ernst genommen worden, erläuterte Berater Hans-Peter Haffner in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Firma habe sich weder als zuverlässig noch als leistungsfähig herausgestellt. Bereits bei der Grundreinigung habe es große Probleme gegeben, zu Schulbeginn hätten teilweise „chaotische Zustände“ geherrscht. Arbeitsmaterialien seien nur begrenzt, teilweise gar nicht vorhanden gewesen. Die Schulleitungen hatten sich in einem Schreiben geäußert, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr tragbar sei. Deshalb sei von dem Recht einer fristlosen Kündigung Gebrauch gemacht worden, so Haffner.

Konkurrenz profitiert

Da die Reinigung der Schulen aber durchgeführt werden muss, musste in kürzester Zeit eine entsprechende Neuregelung her. Auf ein neues Vergabeverfahren wurde verzichtet. Die damaligen beiden anderen Bieter wurden angefragt, ob sie an ihrem Angebot festhalten. Der Gemeinderat nahm Kenntnis von der fristlosen Kündigung und vergab die beiden Lose an zwei Mannheimer Reinigungsfirmen. Die Auftragserteilung gilt ab 1. Januar. Die Auftragssummen für drei Jahre beläuft sich für Los 1 auf eine Million Euro und für Los 2 auf rund 690 000 Euro. vw

